Metti Token（MTT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 35.88 24H最高价 $ 38.4 历史最高 $ 159.13148291639322 最低价 $ 3.009680156954041 涨跌幅（1H） -0.93% 涨跌幅（1D） -1.14% 漲跌幅（7D） 0.00%

Metti Token（MTT）当前实时价格为 $ 36.3。过去 24 小时内，MTT 的交易价格在 $ 35.88 至 $ 38.4 之间波动，市场活跃度显著。MTT 的历史最高价为 $ 159.13148291639322，历史最低价为 $ 3.009680156954041。

从短期表现来看，MTT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.93%，过去 24 小时内变动为 -1.14%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metti Token（MTT）市场信息

排名 No.3707 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 393.28K 完全稀释市值 $ 181.50M 流通量 0.00 最大供应量 5,000,000 总供应量 4,998,730 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Metti Token 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 393.28K。MTT 的流通量为 0.00，总供应量是 4998730，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.50M。