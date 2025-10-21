Metti Token 当前实时价格为 36.3 USD。跟踪 MTT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MTT 价格趋势。Metti Token 当前实时价格为 36.3 USD。跟踪 MTT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MTT 价格趋势。

更多关于 MTT

MTT 价格信息

MTT 白皮书

MTT 币种官网

MTT 代币经济

MTT 价格预测

MTT 价格历史

MTT 购买指南

MTT 兑换法币计算

MTT 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Metti Token 图标

Metti Token实时价格 (MTT)

1 MTT 兑换为 USD 的实时价格：

$36.3
$36.3$36.3
-1.14%1D
USD
Metti Token (MTT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:38 (UTC+8)

Metti Token（MTT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 35.88
$ 35.88$ 35.88
24H最低价
$ 38.4
$ 38.4$ 38.4
24H最高价

$ 35.88
$ 35.88$ 35.88

$ 38.4
$ 38.4$ 38.4

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.93%

-1.14%

0.00%

0.00%

Metti Token（MTT）当前实时价格为 $ 36.3。过去 24 小时内，MTT 的交易价格在 $ 35.88$ 38.4 之间波动，市场活跃度显著。MTT 的历史最高价为 $ 159.13148291639322，历史最低价为 $ 3.009680156954041

从短期表现来看，MTT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.93%，过去 24 小时内变动为 -1.14%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metti Token（MTT）市场信息

No.3707

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 393.28K
$ 393.28K$ 393.28K

$ 181.50M
$ 181.50M$ 181.50M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Metti Token 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 393.28K。MTT 的流通量为 0.00，总供应量是 4998730，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.50M

Metti Token（MTT）价格历史 USD

跟踪 Metti Token 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.4186-1.14%
30天$ -21.15-36.82%
60天$ -26.17-41.90%
90天$ -28.7-44.16%
Metti Token 今日价格变化

今天，MTT 记录了 $ -0.4186 (-1.14%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Metti Token 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -21.15 (-36.82%)，显示了该代币在短期内的表现。

Metti Token 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MTT 的变化为 $ -26.17 (-41.90%)，从而更广泛地了解其表现。

Metti Token 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -28.7 (-44.16%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Metti Token（MTT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Metti Token 价格历史页面

什么是Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) 是 OMET/ONFA 生态系统中的多功能代币，可用于支付、交易、质押以及解锁专属权益，例如参与 FOMO 计划、迷你竞赛以及购买 NFT 挖矿套餐。 MTT 也可用作治理代币，赋能社群对关键决策进行投票，其多链功能则支援在 DEX 和 CEX 平台之间无缝兑换。 MTT 拥有通缩代币经济模型、链上透明度、可扩展的应用程式以及社区优先的理念，致力于建立与实用现实世界产品和服务紧密相关的永续价值。

Metti Token在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Metti Token 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MTT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Metti Token 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Metti Token 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Metti Token 价格预测 (USD)

Metti Token（MTT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Metti Token（MTT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Metti Token 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Metti Token 价格预测

Metti Token（MTT）代币经济

了解 Metti Token（MTT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MTT 代币的完整经济学

如何购买Metti Token (MTT)

正在寻找如何购买 Metti Token？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Metti Token。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MTT 兑换为当地货币

1 Metti Token（MTT） to VND
955,234.5
1 Metti Token（MTT） to AUD
A$55.176
1 Metti Token（MTT） to GBP
27.225
1 Metti Token（MTT） to EUR
30.855
1 Metti Token（MTT） to USD
$36.3
1 Metti Token（MTT） to MYR
RM153.186
1 Metti Token（MTT） to TRY
1,524.963
1 Metti Token（MTT） to JPY
¥5,553.9
1 Metti Token（MTT） to ARS
ARS$54,017.667
1 Metti Token（MTT） to RUB
2,888.391
1 Metti Token（MTT） to INR
3,188.229
1 Metti Token（MTT） to IDR
Rp604,999.758
1 Metti Token（MTT） to PHP
2,131.536
1 Metti Token（MTT） to EGP
￡E.1,723.887
1 Metti Token（MTT） to BRL
R$195.294
1 Metti Token（MTT） to CAD
C$50.457
1 Metti Token（MTT） to BDT
4,442.394
1 Metti Token（MTT） to NGN
52,992.555
1 Metti Token（MTT） to COP
$140,697.348
1 Metti Token（MTT） to ZAR
R.624.36
1 Metti Token（MTT） to UAH
1,524.6
1 Metti Token（MTT） to TZS
T.Sh.89,851.212
1 Metti Token（MTT） to VES
Bs7,695.6
1 Metti Token（MTT） to CLP
$34,194.6
1 Metti Token（MTT） to PKR
Rs10,256.928
1 Metti Token（MTT） to KZT
19,526.496
1 Metti Token（MTT） to THB
฿1,184.832
1 Metti Token（MTT） to TWD
NT$1,119.492
1 Metti Token（MTT） to AED
د.إ133.221
1 Metti Token（MTT） to CHF
Fr28.677
1 Metti Token（MTT） to HKD
HK$281.688
1 Metti Token（MTT） to AMD
֏13,876.038
1 Metti Token（MTT） to MAD
.د.م334.323
1 Metti Token（MTT） to MXN
$667.92
1 Metti Token（MTT） to SAR
ريال136.125
1 Metti Token（MTT） to ETB
Br5,544.462
1 Metti Token（MTT） to KES
KSh4,679.433
1 Metti Token（MTT） to JOD
د.أ25.7367
1 Metti Token（MTT） to PLN
132.132
1 Metti Token（MTT） to RON
лв158.631
1 Metti Token（MTT） to SEK
kr340.494
1 Metti Token（MTT） to BGN
лв60.984
1 Metti Token（MTT） to HUF
Ft12,168.849
1 Metti Token（MTT） to CZK
758.307
1 Metti Token（MTT） to KWD
د.ك11.1078
1 Metti Token（MTT） to ILS
119.064
1 Metti Token（MTT） to BOB
Bs250.47
1 Metti Token（MTT） to AZN
61.71
1 Metti Token（MTT） to TJS
SM337.953
1 Metti Token（MTT） to GEL
98.373
1 Metti Token（MTT） to AOA
Kz33,211.233
1 Metti Token（MTT） to BHD
.د.ب13.6488
1 Metti Token（MTT） to BMD
$36.3
1 Metti Token（MTT） to DKK
kr233.046
1 Metti Token（MTT） to HNL
L951.786
1 Metti Token（MTT） to MUR
1,652.376
1 Metti Token（MTT） to NAD
$628.353
1 Metti Token（MTT） to NOK
kr363
1 Metti Token（MTT） to NZD
$62.799
1 Metti Token（MTT） to PAB
B/.36.3
1 Metti Token（MTT） to PGK
K154.275
1 Metti Token（MTT） to QAR
ر.ق132.132
1 Metti Token（MTT） to RSD
дин.3,661.581
1 Metti Token（MTT） to UZS
soʻm437,349.297
1 Metti Token（MTT） to ALL
L3,016.167
1 Metti Token（MTT） to ANG
ƒ64.977
1 Metti Token（MTT） to AWG
ƒ64.977
1 Metti Token（MTT） to BBD
$72.6
1 Metti Token（MTT） to BAM
KM60.984
1 Metti Token（MTT） to BIF
Fr107,048.7
1 Metti Token（MTT） to BND
$46.827
1 Metti Token（MTT） to BSD
$36.3
1 Metti Token（MTT） to JMD
$5,814.171
1 Metti Token（MTT） to KHR
146,370.675
1 Metti Token（MTT） to KMF
Fr15,391.2
1 Metti Token（MTT） to LAK
789,130.419
1 Metti Token（MTT） to LKR
රු11,009.79
1 Metti Token（MTT） to MDL
L619.641
1 Metti Token（MTT） to MGA
Ar164,253.144
1 Metti Token（MTT） to MOP
P290.037
1 Metti Token（MTT） to MVR
555.39
1 Metti Token（MTT） to MWK
MK62,911.53
1 Metti Token（MTT） to MZN
MT2,319.57
1 Metti Token（MTT） to NPR
रु5,090.349
1 Metti Token（MTT） to PYG
257,439.6
1 Metti Token（MTT） to RWF
Fr52,598.7
1 Metti Token（MTT） to SBD
$299.112
1 Metti Token（MTT） to SCR
504.57
1 Metti Token（MTT） to SRD
$1,442.199
1 Metti Token（MTT） to SVC
$316.899
1 Metti Token（MTT） to SZL
L628.353
1 Metti Token（MTT） to TMT
m127.413
1 Metti Token（MTT） to TND
د.ت106.4679
1 Metti Token（MTT） to TTD
$246.114
1 Metti Token（MTT） to UGX
Sh126,033.6
1 Metti Token（MTT） to XAF
Fr20,473.2
1 Metti Token（MTT） to XCD
$98.01
1 Metti Token（MTT） to XOF
Fr20,473.2
1 Metti Token（MTT） to XPF
Fr3,702.6
1 Metti Token（MTT） to BWP
P517.638
1 Metti Token（MTT） to BZD
$72.6
1 Metti Token（MTT） to CVE
$3,445.596
1 Metti Token（MTT） to DJF
Fr6,425.1
1 Metti Token（MTT） to DOP
$2,323.2
1 Metti Token（MTT） to DZD
د.ج4,724.445
1 Metti Token（MTT） to FJD
$82.401
1 Metti Token（MTT） to GNF
Fr315,628.5
1 Metti Token（MTT） to GTQ
Q277.695
1 Metti Token（MTT） to GYD
$7,585.974
1 Metti Token（MTT） to ISK
kr4,428.6

Metti Token资源

要更深入地了解 Metti Token，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Metti Token网站
区块查询

人们还问：关于Metti Token的其他问题

Metti Token（MTT）今日价格是多少？
MTT 实时价格为 36.3 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MTT 兑 USD 的价格是多少？
当前 MTT 兑 USD 的价格为 $ 36.3。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Metti Token 的市值是多少？
MTT 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MTT 的流通供应量是多少？
MTT 的流通供应量为 0.00 USD
MTT 的历史最高价（ATH）是多少？
MTT 的历史最高价是 159.13148291639322 USD
MTT 的历史最低价（ATL）是多少？
MTT 的历史最低价是 3.009680156954041 USD
MTT 的交易量是多少？
MTT 的 24 小时实时交易量为 $ 393.28K USD
MTT 今年会涨吗？
MTT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MTT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:38 (UTC+8)

Metti Token（MTT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

MTT 兑 USD 计算器

数量

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 36.3 USD

交易 MTT

MTT/USDT
$36.3
$36.3$36.3
-1.14%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,339.54
$114,339.54$114,339.54

+0.56%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,138.77
$4,138.77$4,138.77

+1.55%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03842
$0.03842$0.03842

-3.70%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4705
$5.4705$5.4705

-12.34%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.32%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,138.77
$4,138.77$4,138.77

+1.55%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,339.54
$114,339.54$114,339.54

+0.56%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.91
$198.91$198.91

-0.32%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6411
$2.6411$2.6411

+0.01%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20458
$0.20458$0.20458

+0.75%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0162
$0.0162$0.0162

-73.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013804
$0.000000000000000000013804$0.000000000000000000013804

+1,738.08%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000020
$0.000000000000020$0.000000000000020

+300.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0573
$0.0573$0.0573

+59.16%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003083
$0.0003083$0.0003083

+54.69%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%