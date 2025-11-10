METTI Token (MTT) 是 OMET/ONFA 生态系统中的多功能代币，可用于支付、交易、质押以及解锁专属权益，例如参与 FOMO 计划、迷你竞赛以及购买 NFT 挖矿套餐。 MTT 也可用作治理代币，赋能社群对关键决策进行投票，其多链功能则支援在 DEX 和 CEX 平台之间无缝兑换。 MTT 拥有通缩代币经济模型、链上透明度、可扩展的应用程式以及社区优先的理念，致力于建立与实用现实世界产品和服务紧密相关的永续价值。