MORI COIN（MORI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0362 $ 0.0362 $ 0.0362 24H最低价 $ 0.04243 $ 0.04243 $ 0.04243 24H最高价 24H最低价 $ 0.0362$ 0.0362 $ 0.0362 24H最高价 $ 0.04243$ 0.04243 $ 0.04243 历史最高 $ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068 $ 0.20062000753120068 最低价 $ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012 $ 0.02241657164171012 涨跌幅（1H） -2.12% 涨跌幅（1D） -5.77% 漲跌幅（7D） +31.95% 漲跌幅（7D） +31.95%

MORI COIN（MORI）当前实时价格为 $ 0.0365。过去 24 小时内，MORI 的交易价格在 $ 0.0362 至 $ 0.04243 之间波动，市场活跃度显著。MORI 的历史最高价为 $ 0.20062000753120068，历史最低价为 $ 0.02241657164171012。

从短期表现来看，MORI 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.12%，过去 24 小时内变动为 -5.77%，过去 7 天内累计变动为 +31.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MORI COIN（MORI）市场信息

排名 No.702 市值 $ 29.20M$ 29.20M $ 29.20M 成交量（24H） $ 169.52K$ 169.52K $ 169.52K 完全稀释市值 $ 36.50M$ 36.50M $ 36.50M 流通量 800.01M 800.01M 800.01M 最大供应量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 总供应量 999,998,186 999,998,186 999,998,186 流通率 80.00% 所属公链 SOL

MORI COIN 的当前市值为 $ 29.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 169.52K。MORI 的流通量为 800.01M，总供应量是 999998186，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.50M。