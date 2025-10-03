Moonveil（MORE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.07033 $ 0.07033 $ 0.07033 24H最低价 $ 0.07264 $ 0.07264 $ 0.07264 24H最高价 24H最低价 $ 0.07033$ 0.07033 $ 0.07033 24H最高价 $ 0.07264$ 0.07264 $ 0.07264 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.47% 涨跌幅（1D） -0.98% 漲跌幅（7D） -8.12% 漲跌幅（7D） -8.12%

Moonveil（MORE）当前实时价格为 $ 0.07041。过去 24 小时内，MORE 的交易价格在 $ 0.07033 至 $ 0.07264 之间波动，市场活跃度显著。MORE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，MORE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.47%，过去 24 小时内变动为 -0.98%，过去 7 天内累计变动为 -8.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Moonveil（MORE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.79K$ 54.79K $ 54.79K 完全稀释市值 $ 70.41M$ 70.41M $ 70.41M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Moonveil 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.79K。MORE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.41M。