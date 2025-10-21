MULTIVERSE MONKEY（MMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00727 $ 0.00727 $ 0.00727 24H最低价 $ 0.00836 $ 0.00836 $ 0.00836 24H最高价 24H最低价 $ 0.00727$ 0.00727 $ 0.00727 24H最高价 $ 0.00836$ 0.00836 $ 0.00836 历史最高 $ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555 $ 0.042695293829316555 最低价 $ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319 $ 0.001606689268571319 涨跌幅（1H） +1.23% 涨跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） +35.76% 漲跌幅（7D） +35.76%

MULTIVERSE MONKEY（MMON）当前实时价格为 $ 0.0082。过去 24 小时内，MMON 的交易价格在 $ 0.00727 至 $ 0.00836 之间波动，市场活跃度显著。MMON 的历史最高价为 $ 0.042695293829316555，历史最低价为 $ 0.001606689268571319。

从短期表现来看，MMON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.23%，过去 24 小时内变动为 -0.12%，过去 7 天内累计变动为 +35.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MULTIVERSE MONKEY（MMON）市场信息

排名 No.4072 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 82.08K$ 82.08K $ 82.08K 完全稀释市值 $ 49.20M$ 49.20M $ 49.20M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 总供应量 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 流通率 0.00% 所属公链 ETH

MULTIVERSE MONKEY 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.08K。MMON 的流通量为 0.00，总供应量是 5999999999.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.20M。