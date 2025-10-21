Mindfak 当前实时价格为 0.001298 USD。跟踪 MINDFAK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MINDFAK 价格趋势。Mindfak 当前实时价格为 0.001298 USD。跟踪 MINDFAK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MINDFAK 价格趋势。

Mindfak 图标

Mindfak实时价格 (MINDFAK)

1 MINDFAK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001319
+7.58%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:10:18 (UTC+8)

Mindfak（MINDFAK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000925
24H最低价
$ 0.003243
24H最高价

$ 0.000925
$ 0.003243
$ 0.017928448987980853
$ 0.000043784948955273
-4.28%

+7.58%

-68.54%

-68.54%

Mindfak（MINDFAK）当前实时价格为 $ 0.001298。过去 24 小时内，MINDFAK 的交易价格在 $ 0.000925$ 0.003243 之间波动，市场活跃度显著。MINDFAK 的历史最高价为 $ 0.017928448987980853，历史最低价为 $ 0.000043784948955273

从短期表现来看，MINDFAK 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.28%，过去 24 小时内变动为 +7.58%，过去 7 天内累计变动为 -68.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mindfak（MINDFAK）市场信息

No.1796

$ 895.62K
$ 960.04K
$ 895.62K
690.00M
690,000,000
690,000,000
100.00%

ETH

Mindfak 的当前市值为 $ 895.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 960.04K。MINDFAK 的流通量为 690.00M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 895.62K

Mindfak（MINDFAK）价格历史 USD

跟踪 Mindfak 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00009294+7.58%
30天$ -0.005092-79.69%
60天$ -0.01164-89.97%
90天$ -0.002702-67.55%
Mindfak 今日价格变化

今天，MINDFAK 记录了 $ +0.00009294 (+7.58%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Mindfak 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.005092 (-79.69%)，显示了该代币在短期内的表现。

Mindfak 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MINDFAK 的变化为 $ -0.01164 (-89.97%)，从而更广泛地了解其表现。

Mindfak 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.002702 (-67.55%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Mindfak（MINDFAK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Mindfak 价格历史页面

什么是Mindfak (MINDFAK)

Mindfak 将颠覆你最喜爱的迷因币，并重建对加密货币的信任。他不只是说说而已，而是付诸行动。

Mindfak在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Mindfak 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MINDFAK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Mindfak 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Mindfak 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Mindfak 价格预测 (USD)

Mindfak（MINDFAK）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Mindfak（MINDFAK）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Mindfak 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Mindfak 价格预测

Mindfak（MINDFAK）代币经济

了解 Mindfak（MINDFAK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MINDFAK 代币的完整经济学

如何购买Mindfak (MINDFAK)

正在寻找如何购买 Mindfak？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Mindfak。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MINDFAK 兑换为当地货币

1 Mindfak（MINDFAK） to VND
34.15687
1 Mindfak（MINDFAK） to AUD
A$0.00198594
1 Mindfak（MINDFAK） to GBP
0.0009735
1 Mindfak（MINDFAK） to EUR
0.00111628
1 Mindfak（MINDFAK） to USD
$0.001298
1 Mindfak（MINDFAK） to MYR
RM0.00547756
1 Mindfak（MINDFAK） to TRY
0.05452898
1 Mindfak（MINDFAK） to JPY
¥0.198594
1 Mindfak（MINDFAK） to ARS
ARS$1.92296104
1 Mindfak（MINDFAK） to RUB
0.10476158
1 Mindfak（MINDFAK） to INR
0.11400334
1 Mindfak（MINDFAK） to IDR
Rp21.63332468
1 Mindfak（MINDFAK） to PHP
0.07621856
1 Mindfak（MINDFAK） to EGP
￡E.0.06166798
1 Mindfak（MINDFAK） to BRL
R$0.00698324
1 Mindfak（MINDFAK） to CAD
C$0.00180422
1 Mindfak（MINDFAK） to BDT
0.1588103
1 Mindfak（MINDFAK） to NGN
1.89212056
1 Mindfak（MINDFAK） to COP
$5.03099608
1 Mindfak（MINDFAK） to ZAR
R.0.0223256
1 Mindfak（MINDFAK） to UAH
0.05450302
1 Mindfak（MINDFAK） to TZS
T.Sh.3.20493074
1 Mindfak（MINDFAK） to VES
Bs0.275176
1 Mindfak（MINDFAK） to CLP
$1.224014
1 Mindfak（MINDFAK） to PKR
Rs0.36717824
1 Mindfak（MINDFAK） to KZT
0.69784374
1 Mindfak（MINDFAK） to THB
฿0.04236672
1 Mindfak（MINDFAK） to TWD
NT$0.04003032
1 Mindfak（MINDFAK） to AED
د.إ0.00476366
1 Mindfak（MINDFAK） to CHF
Fr0.00102542
1 Mindfak（MINDFAK） to HKD
HK$0.01007248
1 Mindfak（MINDFAK） to AMD
֏0.49579706
1 Mindfak（MINDFAK） to MAD
.د.م0.01195458
1 Mindfak（MINDFAK） to MXN
$0.0238832
1 Mindfak（MINDFAK） to SAR
ريال0.00485452
1 Mindfak（MINDFAK） to ETB
Br0.1983993
1 Mindfak（MINDFAK） to KES
KSh0.16716942
1 Mindfak（MINDFAK） to JOD
د.أ0.000920282
1 Mindfak（MINDFAK） to PLN
0.00472472
1 Mindfak（MINDFAK） to RON
лв0.00567226
1 Mindfak（MINDFAK） to SEK
kr0.01218822
1 Mindfak（MINDFAK） to BGN
лв0.00218064
1 Mindfak（MINDFAK） to HUF
Ft0.4354141
1 Mindfak（MINDFAK） to CZK
0.0271282
1 Mindfak（MINDFAK） to KWD
د.ك0.000397188
1 Mindfak（MINDFAK） to ILS
0.00425744
1 Mindfak（MINDFAK） to BOB
Bs0.00894322
1 Mindfak（MINDFAK） to AZN
0.0022066
1 Mindfak（MINDFAK） to TJS
SM0.01208438
1 Mindfak（MINDFAK） to GEL
0.00351758
1 Mindfak（MINDFAK） to AOA
Kz1.18755318
1 Mindfak（MINDFAK） to BHD
.د.ب0.000488048
1 Mindfak（MINDFAK） to BMD
$0.001298
1 Mindfak（MINDFAK） to DKK
kr0.00833316
1 Mindfak（MINDFAK） to HNL
L0.03404654
1 Mindfak（MINDFAK） to MUR
0.05908496
1 Mindfak（MINDFAK） to NAD
$0.02248136
1 Mindfak（MINDFAK） to NOK
kr0.01298
1 Mindfak（MINDFAK） to NZD
$0.00224554
1 Mindfak（MINDFAK） to PAB
B/.0.001298
1 Mindfak（MINDFAK） to PGK
K0.00552948
1 Mindfak（MINDFAK） to QAR
ر.ق0.00472472
1 Mindfak（MINDFAK） to RSD
дин.0.13085138
1 Mindfak（MINDFAK） to UZS
soʻm15.63855062
1 Mindfak（MINDFAK） to ALL
L0.10785082
1 Mindfak（MINDFAK） to ANG
ƒ0.00232342
1 Mindfak（MINDFAK） to AWG
ƒ0.00232342
1 Mindfak（MINDFAK） to BBD
$0.002596
1 Mindfak（MINDFAK） to BAM
KM0.00218064
1 Mindfak（MINDFAK） to BIF
Fr3.817418
1 Mindfak（MINDFAK） to BND
$0.00167442
1 Mindfak（MINDFAK） to BSD
$0.001298
1 Mindfak（MINDFAK） to JMD
$0.20783576
1 Mindfak（MINDFAK） to KHR
5.21284588
1 Mindfak（MINDFAK） to KMF
Fr0.550352
1 Mindfak（MINDFAK） to LAK
28.21739074
1 Mindfak（MINDFAK） to LKR
රු0.39356658
1 Mindfak（MINDFAK） to MDL
L0.02218282
1 Mindfak（MINDFAK） to MGA
Ar5.846841
1 Mindfak（MINDFAK） to MOP
P0.01037102
1 Mindfak（MINDFAK） to MVR
0.0198594
1 Mindfak（MINDFAK） to MWK
MK2.2456698
1 Mindfak（MINDFAK） to MZN
MT0.0829422
1 Mindfak（MINDFAK） to NPR
रु0.18196662
1 Mindfak（MINDFAK） to PYG
9.140516
1 Mindfak（MINDFAK） to RWF
Fr1.880802
1 Mindfak（MINDFAK） to SBD
$0.01069552
1 Mindfak（MINDFAK） to SCR
0.01799028
1 Mindfak（MINDFAK） to SRD
$0.05156954
1 Mindfak（MINDFAK） to SVC
$0.01133154
1 Mindfak（MINDFAK） to SZL
L0.02248136
1 Mindfak（MINDFAK） to TMT
m0.00455598
1 Mindfak（MINDFAK） to TND
د.ت0.003808332
1 Mindfak（MINDFAK） to TTD
$0.00878746
1 Mindfak（MINDFAK） to UGX
Sh4.506656
1 Mindfak（MINDFAK） to XAF
Fr0.732072
1 Mindfak（MINDFAK） to XCD
$0.0035046
1 Mindfak（MINDFAK） to XOF
Fr0.732072
1 Mindfak（MINDFAK） to XPF
Fr0.132396
1 Mindfak（MINDFAK） to BWP
P0.0184965
1 Mindfak（MINDFAK） to BZD
$0.002596
1 Mindfak（MINDFAK） to CVE
$0.12306338
1 Mindfak（MINDFAK） to DJF
Fr0.229746
1 Mindfak（MINDFAK） to DOP
$0.08303306
1 Mindfak（MINDFAK） to DZD
د.ج0.16892172
1 Mindfak（MINDFAK） to FJD
$0.00294646
1 Mindfak（MINDFAK） to GNF
Fr11.28611
1 Mindfak（MINDFAK） to GTQ
Q0.00991672
1 Mindfak（MINDFAK） to GYD
$0.27113922
1 Mindfak（MINDFAK） to ISK
kr0.158356

Mindfak资源

要更深入地了解 Mindfak，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Mindfak网站
区块查询

人们还问：关于Mindfak的其他问题

Mindfak（MINDFAK）今日价格是多少？
MINDFAK 实时价格为 0.001298 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MINDFAK 兑 USD 的价格是多少？
当前 MINDFAK 兑 USD 的价格为 $ 0.001298。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Mindfak 的市值是多少？
MINDFAK 的市值为 $ 895.62K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MINDFAK 的流通供应量是多少？
MINDFAK 的流通供应量为 690.00M USD
MINDFAK 的历史最高价（ATH）是多少？
MINDFAK 的历史最高价是 0.017928448987980853 USD
MINDFAK 的历史最低价（ATL）是多少？
MINDFAK 的历史最低价是 0.000043784948955273 USD
MINDFAK 的交易量是多少？
MINDFAK 的 24 小时实时交易量为 $ 960.04K USD
MINDFAK 今年会涨吗？
MINDFAK 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MINDFAK 价格预测 获取更深入的分析。
Mindfak（MINDFAK）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

