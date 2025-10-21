Mindfak（MINDFAK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.000925
24H最高价 $ 0.003243
历史最高 $ 0.017928448987980853
最低价 $ 0.000043784948955273
涨跌幅（1H） -4.28%
涨跌幅（1D） +7.58%
漲跌幅（7D） -68.54%

Mindfak（MINDFAK）当前实时价格为 $ 0.001298。过去 24 小时内，MINDFAK 的交易价格在 $ 0.000925 至 $ 0.003243 之间波动，市场活跃度显著。MINDFAK 的历史最高价为 $ 0.017928448987980853，历史最低价为 $ 0.000043784948955273。

从短期表现来看，MINDFAK 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.28%，过去 24 小时内变动为 +7.58%，过去 7 天内累计变动为 -68.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mindfak（MINDFAK）市场信息

排名 No.1796
市值 $ 895.62K
成交量（24H） $ 960.04K
完全稀释市值 $ 895.62K
流通量 690.00M
最大供应量 690,000,000
总供应量 690,000,000
流通率 100.00%
所属公链 ETH

Mindfak 的当前市值为 $ 895.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 960.04K。MINDFAK 的流通量为 690.00M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 895.62K。