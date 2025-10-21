Mastercard（MAON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 573.43 24H最低价 $ 586.74 24H最高价 历史最高 $ 604.8777949802613 最低价 $ 542.7603869563253 涨跌幅（1H） +1.57% 涨跌幅（1D） +0.72% 漲跌幅（7D） +3.41%

Mastercard（MAON）当前实时价格为 $ 582.66。过去 24 小时内，MAON 的交易价格在 $ 573.43 至 $ 586.74 之间波动，市场活跃度显著。MAON 的历史最高价为 $ 604.8777949802613，历史最低价为 $ 542.7603869563253。

从短期表现来看，MAON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.57%，过去 24 小时内变动为 +0.72%，过去 7 天内累计变动为 +3.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mastercard（MAON）市场信息

排名 No.2118 市值 $ 1.17M 成交量（24H） $ 57.29K 完全稀释市值 $ 1.17M 流通量 2.01K 总供应量 2,006.83501002 所属公链 ETH

Mastercard 的当前市值为 $ 1.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.29K。MAON 的流通量为 2.01K，总供应量是 2006.83501002，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.17M。