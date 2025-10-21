Eli Lilly（LLYON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 823.83 $ 823.83 $ 823.83 24H最低价 $ 851.15 $ 851.15 $ 851.15 24H最高价 24H最低价 $ 823.83$ 823.83 $ 823.83 24H最高价 $ 851.15$ 851.15 $ 851.15 历史最高 $ 868.2113662566151$ 868.2113662566151 $ 868.2113662566151 最低价 $ 712.8133541417105$ 712.8133541417105 $ 712.8133541417105 涨跌幅（1H） +0.36% 涨跌幅（1D） +1.53% 漲跌幅（7D） +5.22% 漲跌幅（7D） +5.22%

Eli Lilly（LLYON）当前实时价格为 $ 838.09。过去 24 小时内，LLYON 的交易价格在 $ 823.83 至 $ 851.15 之间波动，市场活跃度显著。LLYON 的历史最高价为 $ 868.2113662566151，历史最低价为 $ 712.8133541417105。

从短期表现来看，LLYON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.36%，过去 24 小时内变动为 +1.53%，过去 7 天内累计变动为 +5.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eli Lilly（LLYON）市场信息

排名 No.1611 市值 $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M 成交量（24H） $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K 完全稀释市值 $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M 流通量 4.00K 4.00K 4.00K 总供应量 3,995.66645533 3,995.66645533 3,995.66645533 所属公链 ETH

Eli Lilly 的当前市值为 $ 3.35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.78K。LLYON 的流通量为 4.00K，总供应量是 3995.66645533，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.35M。