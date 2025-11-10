Lit Protocol 是一个去中心化的金钥管理网路，专为可编程签署与加密而设计。该网路使开发者能够建立 安全、去中心化的应用程式，能够无缝管理 加密资产、私有数据与使用者权限，并且跨平台运行，无单一故障点或集中式管理机构。