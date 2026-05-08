Liora 今日价格

Liora (LIORA) 今日实时价格为 $ 0.00021397，过去 24 小时内变化了 14.87%。当前 LIORA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00021397 每 LIORA。

Liora 目前市值在 $ 74,887 排名第 #-，流通供应量为 350.00M LIORA。过去 24 小时内，LIORA 的交易价格在 $ 0.00018625（低点）和 $ 0.00021398（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.281539，而历史最低价为 $ 0.00016495。

短期表现方面，LIORA 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Liora（LIORA）市场信息

市值 $ 74.89K$ 74.89K $ 74.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 213.96K$ 213.96K $ 213.96K 流通量 350.00M 350.00M 350.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Liora 的当前市值为 $ 74.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIORA 的流通量为 350.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 213.96K。