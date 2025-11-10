Linea 是一个以第一原理打造的 Layer 2，旨在强化以太坊以及整个 ETH 经济体。其设计的每个面向——从具生产力的 ETH 销毁机制、资本效率高的原生收益，到与以太坊等效的 zk 技术——都进一步放大了以太坊主网的价值与实用性。所有这些皆由该领域最大的生态基金支持，并由最值得信任的以太坊建设者管理。凭借机构级基础设施与深度整合的 DeFi，Linea 成为 ETH 资本的最佳链，让每一笔交易与每一个区块都能加强以太坊。