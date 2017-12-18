LightningBitcoin 当前实时价格为 0.04522 USD。跟踪 LBTC1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LBTC1 价格趋势。LightningBitcoin 当前实时价格为 0.04522 USD。跟踪 LBTC1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LBTC1 价格趋势。

LightningBitcoin实时价格 (LBTC1)

1 LBTC1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.04522
$0.04522$0.04522
+0.39%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:07:17 (UTC+8)

LightningBitcoin（LBTC1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502
24H最低价
$ 0.04559
$ 0.04559$ 0.04559
24H最高价

$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502

$ 0.04559
$ 0.04559$ 0.04559

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+0.13%

+0.39%

-8.73%

-8.73%

LightningBitcoin（LBTC1）当前实时价格为 $ 0.04522。过去 24 小时内，LBTC1 的交易价格在 $ 0.04502$ 0.04559 之间波动，市场活跃度显著。LBTC1 的历史最高价为 $ 1,037.530029296875，历史最低价为 $ 0.05135513457072038

从短期表现来看，LBTC1 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +0.39%，过去 7 天内累计变动为 -8.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LightningBitcoin（LBTC1）市场信息

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 337.61K
$ 337.61K$ 337.61K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

LightningBitcoin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.02K。LBTC1 的流通量为 0.00，总供应量是 7465926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 337.61K

LightningBitcoin（LBTC1）价格历史 USD

跟踪 LightningBitcoin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0001757+0.39%
30天$ -0.01555-25.59%
60天$ -0.01672-27.00%
90天$ -0.02734-37.68%
LightningBitcoin 今日价格变化

今天，LBTC1 记录了 $ +0.0001757 (+0.39%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

LightningBitcoin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.01555 (-25.59%)，显示了该代币在短期内的表现。

LightningBitcoin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，LBTC1 的变化为 $ -0.01672 (-27.00%)，从而更广泛地了解其表现。

LightningBitcoin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.02734 (-37.68%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 LightningBitcoin（LBTC1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 LightningBitcoin 价格历史页面

什么是LightningBitcoin (LBTC1)

閃電比特幣（Lightning Bitcoin,LBTC)是點對點的電子現金系統，是基於ＵＴＸＯ的高TPS、高拓展性的全球價值互聯網傳輸協議。其共識機制使用DPoS，將投票權和記帳權分開，達到真正的去中心化。

LightningBitcoin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 LightningBitcoin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 LBTC1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 LightningBitcoin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 LightningBitcoin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

LightningBitcoin 价格预测 (USD)

LightningBitcoin（LBTC1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 LightningBitcoin（LBTC1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 LightningBitcoin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 LightningBitcoin 价格预测

LightningBitcoin（LBTC1）代币经济

了解 LightningBitcoin（LBTC1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 LBTC1 代币的完整经济学

如何购买LightningBitcoin (LBTC1)

正在寻找如何购买 LightningBitcoin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买LightningBitcoin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

LBTC1 兑换为当地货币

1 LightningBitcoin（LBTC1） to VND
1,189.9643
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AUD
A$0.0691866
1 LightningBitcoin（LBTC1） to GBP
0.033915
1 LightningBitcoin（LBTC1） to EUR
0.0388892
1 LightningBitcoin（LBTC1） to USD
$0.04522
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MYR
RM0.1908284
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TRY
1.8996922
1 LightningBitcoin（LBTC1） to JPY
¥6.91866
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ARS
ARS$66.9925256
1 LightningBitcoin（LBTC1） to RUB
3.6497062
1 LightningBitcoin（LBTC1） to INR
3.9716726
1 LightningBitcoin（LBTC1） to IDR
Rp753.6663652
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PHP
2.6553184
1 LightningBitcoin（LBTC1） to EGP
￡E.2.1484022
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BRL
R$0.2432836
1 LightningBitcoin（LBTC1） to CAD
C$0.0628558
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BDT
5.532667
1 LightningBitcoin（LBTC1） to NGN
65.9180984
1 LightningBitcoin（LBTC1） to COP
$175.2709112
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ZAR
R.0.7768796
1 LightningBitcoin（LBTC1） to UAH
1.8987878
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TZS
T.Sh.111.6540586
1 LightningBitcoin（LBTC1） to VES
Bs9.58664
1 LightningBitcoin（LBTC1） to CLP
$42.64246
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PKR
Rs12.7918336
1 LightningBitcoin（LBTC1） to KZT
24.3116286
1 LightningBitcoin（LBTC1） to THB
฿1.4759808
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TWD
NT$1.3945848
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AED
د.إ0.1659574
1 LightningBitcoin（LBTC1） to CHF
Fr0.0357238
1 LightningBitcoin（LBTC1） to HKD
HK$0.3509072
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AMD
֏17.2726834
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MAD
.د.م0.4164762
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MXN
$0.832048
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SAR
ريال0.1691228
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ETB
Br6.911877
1 LightningBitcoin（LBTC1） to KES
KSh5.8238838
1 LightningBitcoin（LBTC1） to JOD
د.أ0.03206098
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PLN
0.1646008
1 LightningBitcoin（LBTC1） to RON
лв0.1976114
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SEK
kr0.4246158
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BGN
лв0.0759696
1 LightningBitcoin（LBTC1） to HUF
Ft15.169049
1 LightningBitcoin（LBTC1） to CZK
0.945098
1 LightningBitcoin（LBTC1） to KWD
د.ك0.01383732
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ILS
0.1483216
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BOB
Bs0.3115658
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AZN
0.076874
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TJS
SM0.4209982
1 LightningBitcoin（LBTC1） to GEL
0.1225462
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AOA
Kz41.3722302
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BHD
.د.ب0.01700272
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BMD
$0.04522
1 LightningBitcoin（LBTC1） to DKK
kr0.2903124
1 LightningBitcoin（LBTC1） to HNL
L1.1861206
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MUR
2.0584144
1 LightningBitcoin（LBTC1） to NAD
$0.7832104
1 LightningBitcoin（LBTC1） to NOK
kr0.4522
1 LightningBitcoin（LBTC1） to NZD
$0.0782306
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PAB
B/.0.04522
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PGK
K0.1926372
1 LightningBitcoin（LBTC1） to QAR
ر.ق0.1646008
1 LightningBitcoin（LBTC1） to RSD
дин.4.5586282
1 LightningBitcoin（LBTC1） to UZS
soʻm544.8191518
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ALL
L3.7573298
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ANG
ƒ0.0809438
1 LightningBitcoin（LBTC1） to AWG
ƒ0.0809438
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BBD
$0.09044
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BAM
KM0.0759696
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BIF
Fr132.99202
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BND
$0.0583338
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BSD
$0.04522
1 LightningBitcoin（LBTC1） to JMD
$7.2406264
1 LightningBitcoin（LBTC1） to KHR
181.6062332
1 LightningBitcoin（LBTC1） to KMF
Fr19.17328
1 LightningBitcoin（LBTC1） to LAK
983.0434586
1 LightningBitcoin（LBTC1） to LKR
රු13.7111562
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MDL
L0.7728098
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MGA
Ar203.69349
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MOP
P0.3613078
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MVR
0.691866
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MWK
MK78.235122
1 LightningBitcoin（LBTC1） to MZN
MT2.889558
1 LightningBitcoin（LBTC1） to NPR
रु6.3393918
1 LightningBitcoin（LBTC1） to PYG
318.43924
1 LightningBitcoin（LBTC1） to RWF
Fr65.52378
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SBD
$0.3726128
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SCR
0.6267492
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SRD
$1.7965906
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SVC
$0.3947706
1 LightningBitcoin（LBTC1） to SZL
L0.7832104
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TMT
m0.1587222
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TND
د.ت0.13267548
1 LightningBitcoin（LBTC1） to TTD
$0.3061394
1 LightningBitcoin（LBTC1） to UGX
Sh157.00384
1 LightningBitcoin（LBTC1） to XAF
Fr25.50408
1 LightningBitcoin（LBTC1） to XCD
$0.122094
1 LightningBitcoin（LBTC1） to XOF
Fr25.50408
1 LightningBitcoin（LBTC1） to XPF
Fr4.61244
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BWP
P0.644385
1 LightningBitcoin（LBTC1） to BZD
$0.09044
1 LightningBitcoin（LBTC1） to CVE
$4.2873082
1 LightningBitcoin（LBTC1） to DJF
Fr8.00394
1 LightningBitcoin（LBTC1） to DOP
$2.8927234
1 LightningBitcoin（LBTC1） to DZD
د.ج5.8849308
1 LightningBitcoin（LBTC1） to FJD
$0.1026494
1 LightningBitcoin（LBTC1） to GNF
Fr393.1879
1 LightningBitcoin（LBTC1） to GTQ
Q0.3454808
1 LightningBitcoin（LBTC1） to GYD
$9.4460058
1 LightningBitcoin（LBTC1） to ISK
kr5.51684

要更深入地了解 LightningBitcoin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方LightningBitcoin网站
区块查询

人们还问：关于LightningBitcoin的其他问题

LightningBitcoin（LBTC1）今日价格是多少？
LBTC1 实时价格为 0.04522 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 LBTC1 兑 USD 的价格是多少？
当前 LBTC1 兑 USD 的价格为 $ 0.04522。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
LightningBitcoin 的市值是多少？
LBTC1 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
LBTC1 的流通供应量是多少？
LBTC1 的流通供应量为 0.00 USD
LBTC1 的历史最高价（ATH）是多少？
LBTC1 的历史最高价是 1,037.530029296875 USD
LBTC1 的历史最低价（ATL）是多少？
LBTC1 的历史最低价是 0.05135513457072038 USD
LBTC1 的交易量是多少？
LBTC1 的 24 小时实时交易量为 $ 55.02K USD
LBTC1 今年会涨吗？
LBTC1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 LBTC1 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:07:17 (UTC+8)

LightningBitcoin（LBTC1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
