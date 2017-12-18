LightningBitcoin（LBTC1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.04502 24H最高价 $ 0.04559 历史最高 $ 1,037.530029296875 最低价 $ 0.05135513457072038 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +0.39% 漲跌幅（7D） -8.73%

LightningBitcoin（LBTC1）当前实时价格为 $ 0.04522。过去 24 小时内，LBTC1 的交易价格在 $ 0.04502 至 $ 0.04559 之间波动，市场活跃度显著。LBTC1 的历史最高价为 $ 1,037.530029296875，历史最低价为 $ 0.05135513457072038。

从短期表现来看，LBTC1 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +0.39%，过去 7 天内累计变动为 -8.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LightningBitcoin（LBTC1）市场信息

排名 No.6902 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 55.02K 完全稀释市值 $ 337.61K 流通量 0.00 最大供应量 7,465,926 总供应量 7,465,926 流通率 0.00% 发行日期 2017-12-18 00:00:00 所属公链 LBTC

LightningBitcoin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.02K。LBTC1 的流通量为 0.00，总供应量是 7465926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 337.61K。