閃電比特幣（Lightning Bitcoin,LBTC)是點對點的電子現金系統，是基於ＵＴＸＯ的高TPS、高拓展性的全球價值互聯網傳輸協議。其共識機制使用DPoS，將投票權和記帳權分開，達到真正的去中心化。