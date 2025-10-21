Keeta（KTA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.4785 $ 0.4785 $ 0.4785 24H最低价 $ 0.5628 $ 0.5628 $ 0.5628 24H最高价 24H最低价 $ 0.4785$ 0.4785 $ 0.4785 24H最高价 $ 0.5628$ 0.5628 $ 0.5628 历史最高 $ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683 $ 1.6916917214873683 最低价 $ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073 $ 0.08456738547527073 涨跌幅（1H） +3.64% 涨跌幅（1D） +0.37% 漲跌幅（7D） +24.54% 漲跌幅（7D） +24.54%

Keeta（KTA）当前实时价格为 $ 0.5379。过去 24 小时内，KTA 的交易价格在 $ 0.4785 至 $ 0.5628 之间波动，市场活跃度显著。KTA 的历史最高价为 $ 1.6916917214873683，历史最低价为 $ 0.08456738547527073。

从短期表现来看，KTA 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.64%，过去 24 小时内变动为 +0.37%，过去 7 天内累计变动为 +24.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Keeta（KTA）市场信息

排名 No.225 市值 $ 233.80M$ 233.80M $ 233.80M 成交量（24H） $ 261.82K$ 261.82K $ 261.82K 完全稀释市值 $ 537.90M$ 537.90M $ 537.90M 流通量 434.64M 434.64M 434.64M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 43.46% 所属公链 BASE

Keeta 的当前市值为 $ 233.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 261.82K。KTA 的流通量为 434.64M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 537.90M。