Kakaxa 是什么？

Kakaxa 是一种独特的迷因币，专注于定义所有垃圾币的核心要素，使其在市场中独树一帜。

是什么让 Kakaxa 如此独特？

Kakaxa 的与众不同之处在于它直击垃圾币的本质，突出其关键要素，而非盲目追随热门迷因的模仿风潮。

Kakaxa 可以用来做什么？

Kakaxa 可用于参与其预售活动，提供赚取收益的机会，具体条款和条件包括最低和最高出资额以及代币分配详情。

Kakaxa 的当前价格是多少？

Kakaxa (KAKAXA) 的实时价格为 ¥ CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

Kakaxa 在市场中的定位如何？

Kakaxa 目前的市场排名为第 8123 位，市值为 ¥182981.84768030700000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

KAKAXA 的流通供应量是多少？

KAKAXA 的流通供应量为 99415059.99 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

Kakaxa 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，Kakaxa 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

Kakaxa 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

Kakaxa 的历史最高价为 ¥2.14895253272264100000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

KAKAXA 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 Kakaxa 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 --%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Meme,TON Ecosystem,TON Meme 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。