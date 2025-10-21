JoJoWorld（JOJO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03804 $ 0.03804 $ 0.03804 24H最低价 $ 0.04021 $ 0.04021 $ 0.04021 24H最高价 24H最低价 $ 0.03804$ 0.03804 $ 0.03804 24H最高价 $ 0.04021$ 0.04021 $ 0.04021 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +0.69% 漲跌幅（7D） -6.71% 漲跌幅（7D） -6.71%

JoJoWorld（JOJO）当前实时价格为 $ 0.0388。过去 24 小时内，JOJO 的交易价格在 $ 0.03804 至 $ 0.04021 之间波动，市场活跃度显著。JOJO 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，JOJO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +0.69%，过去 7 天内累计变动为 -6.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

JoJoWorld（JOJO）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 63.36K$ 63.36K $ 63.36K 完全稀释市值 $ 31.04M$ 31.04M $ 31.04M 流通量 ---- -- 总供应量 800,000,000 800,000,000 800,000,000 所属公链 BSC

JoJoWorld 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.36K。JOJO 的流通量为 --，总供应量是 800000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.04M。