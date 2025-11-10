JoJoWorld 是一个去中心化的 3D 数据基础设施平台，它赋能创作者贡献空间数据并进行代币化，同时使企业能够访问精选数据集和 AI 注释工具。该平台由 JOJO 代币提供支持，通过激励机制、治理机制以及无缝访问 AI、机器人和 AR/VR 应用所需的高质量 3D 资源来实现实用性。