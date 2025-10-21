John Tsubasa Rivals（JOHN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01459 $ 0.01459 $ 0.01459 24H最低价 $ 0.01514 $ 0.01514 $ 0.01514 24H最高价 24H最低价 $ 0.01459$ 0.01459 $ 0.01459 24H最高价 $ 0.01514$ 0.01514 $ 0.01514 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.21% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -2.90% 漲跌幅（7D） -2.90%

John Tsubasa Rivals（JOHN）当前实时价格为 $ 0.01475。过去 24 小时内，JOHN 的交易价格在 $ 0.01459 至 $ 0.01514 之间波动，市场活跃度显著。JOHN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，JOHN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.21%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -2.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

John Tsubasa Rivals（JOHN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 122.33K$ 122.33K $ 122.33K 完全稀释市值 $ 14.75M$ 14.75M $ 14.75M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 KLAY

John Tsubasa Rivals 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 122.33K。JOHN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.75M。