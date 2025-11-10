《足球小将 -RIVALS-》| Mini App 是一款次世代足球游戏，它将全球玩家喜爱的《足球小将》与 Web3 的力量完美结合。随着游戏的演进，JOHN 在支持整个生态系统的成长方面发挥着至关重要的作用，确保玩家能够享受游戏的长期价值。