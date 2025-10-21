IXFI（IXFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00991 $ 0.00991 $ 0.00991 24H最低价 $ 0.01033 $ 0.01033 $ 0.01033 24H最高价 24H最低价 $ 0.00991$ 0.00991 $ 0.00991 24H最高价 $ 0.01033$ 0.01033 $ 0.01033 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.98% 涨跌幅（1D） +2.31% 漲跌幅（7D） +12.25% 漲跌幅（7D） +12.25%

IXFI（IXFI）当前实时价格为 $ 0.01017。过去 24 小时内，IXFI 的交易价格在 $ 0.00991 至 $ 0.01033 之间波动，市场活跃度显著。IXFI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，IXFI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.98%，过去 24 小时内变动为 +2.31%，过去 7 天内累计变动为 +12.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

IXFI（IXFI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K 完全稀释市值 $ 50.85M$ 50.85M $ 50.85M 流通量 ---- -- 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 所属公链 ETH

IXFI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.59K。IXFI 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.85M。