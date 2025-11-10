INFINIT 是一个由人工智能驱动的 DeFi 智能协议，它使任何人都能通过智能代理和自然语言界面发现、评估和执行 DeFi 机会。INFINIT 的核心在于赋能 Agentic DeFi 经济——一个去中心化的、基于代理的基础设施，KOL 和 DeFi 专家可以与社区共同创建策略并实现盈利，而用户只需单击即可访问和执行多步骤的 DeFi 策略。通过将人工智能代理、基于提示的界面和一键式 DeFi 执行功能整合到一个平台中，INFINIT 简化了 DeFi 的访问，并使所有人都能轻松访问 DeFi。