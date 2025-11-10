PhyChain 是全球首个基于 DePIN（去中心化实体基础设施网络）与分布式算力技术的创新平台。我们致力于释放数十亿闲置设备的潜力，打造一个公平且可持续的去中心化算力网络，为未来数位经济提供强大的支援。