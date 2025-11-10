Holoworld AI 是一个去中心化的应用中心，专为人工智能代理、应用程序和数字知识产权 (IP) 而设计。Holoworld AI 的核心是 AI 原生应用的应用商店。这些应用包括自主代理、生成媒体工具和交互式内容系统。该平台将基于区块链的身份、所有权和结算层与 AI 驱动的实用程序相结合，使创作者能够开发和共享可独立运行或相互交互的数字产品。该设计旨在通过在一个生态系统中提供可发现性、货币化和互操作性来降低 AI 部署的门槛。