Holoworld AI（HOLO）代币经济学

深入了解 Holoworld AI（HOLO），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
更新时间：2025-11-10 12:18:18 (UTC+8)
Holoworld AI（HOLO）代币经济学和价格数据分析

快速了解 Holoworld AI（HOLO）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
总供应量：
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
流通量：
FDV (完全稀释估值)：
$ 235.72M
$ 235.72M$ 235.72M
最高价：
$ 0.7686
$ 0.7686$ 0.7686
最低价：
当前价格：
$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151

Holoworld AI（HOLO）信息

Holoworld AI 是一个去中心化的应用中心，专为人工智能代理、应用程序和数字知识产权 (IP) 而设计。Holoworld AI 的核心是 AI 原生应用的应用商店。这些应用包括自主代理、生成媒体工具和交互式内容系统。该平台将基于区块链的身份、所有权和结算层与 AI 驱动的实用程序相结合，使创作者能够开发和共享可独立运行或相互交互的数字产品。该设计旨在通过在一个生态系统中提供可发现性、货币化和互操作性来降低 AI 部署的门槛。

币种官网：
https://holoworld.com/
币种白皮书：
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
区块查询：
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Holoworld AI（HOLO）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 Holoworld AI（HOLO）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 HOLO 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

HOLO 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 HOLO 代币经济模型的功能，赶快查看 HOLO 代币的实时价格吧！

