Galeon 今日价格

Galeon (GALEON) 今日实时价格为 $ 0.00492086，过去 24 小时内变化了 1.18%。当前 GALEON 兑 USD 的汇率为 $ 0.00492086 每 GALEON。

Galeon 目前市值在 $ 4,624,284 排名第 #-，流通供应量为 939.95M GALEON。过去 24 小时内，GALEON 的交易价格在 $ 0.0048245（低点）和 $ 0.00498605（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04139904，而历史最低价为 $ 0.0044354。

短期表现方面，GALEON 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -0.54%。过去一天，总交易量达到 --。

Galeon（GALEON）市场信息

市值 $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.34M$ 19.34M $ 19.34M 流通量 939.95M 939.95M 939.95M 总供应量 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747

Galeon 的当前市值为 $ 4.62M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GALEON 的流通量为 939.95M，总供应量是 3931074356.4648747，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.34M。