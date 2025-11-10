FactualAI 是一个基于人工智能的真相验证协议，旨在通过将未经证实的市场谣言转化为可操作的情报，过滤 Web3 生态系统中的噪音。该平台基于币安智能链 (BSC) 构建，将实时区块链数据、社交信号和新闻推送与先进的人工智能可信度评分模型相结合，以评估加密相关信息的可信度。