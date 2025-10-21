FactualAI 当前实时价格为 0.00012 USD。跟踪 FCTAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FCTAI 价格趋势。FactualAI 当前实时价格为 0.00012 USD。跟踪 FCTAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FCTAI 价格趋势。

更多关于 FCTAI

FCTAI 价格信息

FCTAI 白皮书

FCTAI 币种官网

FCTAI 代币经济

FCTAI 价格预测

FCTAI 价格历史

FCTAI 购买指南

FCTAI 兑换法币计算

FCTAI 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

FactualAI 图标

FactualAI实时价格 (FCTAI)

1 FCTAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00012
$0.00012$0.00012
-7.69%1D
USD
FactualAI (FCTAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:38:08 (UTC+8)

FactualAI（FCTAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009
24H最低价
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24H最高价

$ 0.00009
$ 0.00009$ 0.00009

$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018

--
----

--
----

0.00%

-7.68%

-68.43%

-68.43%

FactualAI（FCTAI）当前实时价格为 $ 0.00012。过去 24 小时内，FCTAI 的交易价格在 $ 0.00009$ 0.00018 之间波动，市场活跃度显著。FCTAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，FCTAI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -7.68%，过去 7 天内累计变动为 -68.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FactualAI（FCTAI）市场信息

--
----

$ 418.27
$ 418.27$ 418.27

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

FactualAI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 418.27。FCTAI 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.20M

FactualAI（FCTAI）价格历史 USD

跟踪 FactualAI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00001-7.68%
30天$ -0.0003-71.43%
60天$ -0.01238-99.04%
90天$ -0.01238-99.04%
FactualAI 今日价格变化

今天，FCTAI 记录了 $ -0.00001 (-7.68%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

FactualAI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0003 (-71.43%)，显示了该代币在短期内的表现。

FactualAI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FCTAI 的变化为 $ -0.01238 (-99.04%)，从而更广泛地了解其表现。

FactualAI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01238 (-99.04%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 FactualAI（FCTAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 FactualAI 价格历史页面

什么是FactualAI (FCTAI)

FactualAI 是一个基于人工智能的真相验证协议，旨在通过将未经证实的市场谣言转化为可操作的情报，过滤 Web3 生态系统中的噪音。该平台基于币安智能链 (BSC) 构建，将实时区块链数据、社交信号和新闻推送与先进的人工智能可信度评分模型相结合，以评估加密相关信息的可信度。

FactualAI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 FactualAI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FCTAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 FactualAI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 FactualAI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

FactualAI 价格预测 (USD)

FactualAI（FCTAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 FactualAI（FCTAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 FactualAI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 FactualAI 价格预测

FactualAI（FCTAI）代币经济

了解 FactualAI（FCTAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FCTAI 代币的完整经济学

如何购买FactualAI (FCTAI)

正在寻找如何购买 FactualAI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买FactualAI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FCTAI 兑换为当地货币

1 FactualAI（FCTAI） to VND
3.1578
1 FactualAI（FCTAI） to AUD
A$0.0001824
1 FactualAI（FCTAI） to GBP
0.00009
1 FactualAI（FCTAI） to EUR
0.000102
1 FactualAI（FCTAI） to USD
$0.00012
1 FactualAI（FCTAI） to MYR
RM0.0005064
1 FactualAI（FCTAI） to TRY
0.0050412
1 FactualAI（FCTAI） to JPY
¥0.01836
1 FactualAI（FCTAI） to ARS
ARS$0.1785708
1 FactualAI（FCTAI） to RUB
0.0095484
1 FactualAI（FCTAI） to INR
0.0105396
1 FactualAI（FCTAI） to IDR
Rp1.9999992
1 FactualAI（FCTAI） to PHP
0.0070464
1 FactualAI（FCTAI） to EGP
￡E.0.0056988
1 FactualAI（FCTAI） to BRL
R$0.0006456
1 FactualAI（FCTAI） to CAD
C$0.0001668
1 FactualAI（FCTAI） to BDT
0.0146856
1 FactualAI（FCTAI） to NGN
0.175182
1 FactualAI（FCTAI） to COP
$0.4651152
1 FactualAI（FCTAI） to ZAR
R.0.002064
1 FactualAI（FCTAI） to UAH
0.00504
1 FactualAI（FCTAI） to TZS
T.Sh.0.2970288
1 FactualAI（FCTAI） to VES
Bs0.02544
1 FactualAI（FCTAI） to CLP
$0.11304
1 FactualAI（FCTAI） to PKR
Rs0.0339072
1 FactualAI（FCTAI） to KZT
0.0645504
1 FactualAI（FCTAI） to THB
฿0.0039168
1 FactualAI（FCTAI） to TWD
NT$0.0037008
1 FactualAI（FCTAI） to AED
د.إ0.0004404
1 FactualAI（FCTAI） to CHF
Fr0.0000948
1 FactualAI（FCTAI） to HKD
HK$0.0009312
1 FactualAI（FCTAI） to AMD
֏0.0458712
1 FactualAI（FCTAI） to MAD
.د.م0.0011052
1 FactualAI（FCTAI） to MXN
$0.002208
1 FactualAI（FCTAI） to SAR
ريال0.00045
1 FactualAI（FCTAI） to ETB
Br0.0183288
1 FactualAI（FCTAI） to KES
KSh0.0154692
1 FactualAI（FCTAI） to JOD
د.أ0.00008508
1 FactualAI（FCTAI） to PLN
0.0004368
1 FactualAI（FCTAI） to RON
лв0.0005244
1 FactualAI（FCTAI） to SEK
kr0.0011256
1 FactualAI（FCTAI） to BGN
лв0.0002016
1 FactualAI（FCTAI） to HUF
Ft0.0402276
1 FactualAI（FCTAI） to CZK
0.0025068
1 FactualAI（FCTAI） to KWD
د.ك0.00003672
1 FactualAI（FCTAI） to ILS
0.0003936
1 FactualAI（FCTAI） to BOB
Bs0.000828
1 FactualAI（FCTAI） to AZN
0.000204
1 FactualAI（FCTAI） to TJS
SM0.0011172
1 FactualAI（FCTAI） to GEL
0.0003252
1 FactualAI（FCTAI） to AOA
Kz0.1097892
1 FactualAI（FCTAI） to BHD
.د.ب0.00004512
1 FactualAI（FCTAI） to BMD
$0.00012
1 FactualAI（FCTAI） to DKK
kr0.0007704
1 FactualAI（FCTAI） to HNL
L0.0031464
1 FactualAI（FCTAI） to MUR
0.0054624
1 FactualAI（FCTAI） to NAD
$0.0020772
1 FactualAI（FCTAI） to NOK
kr0.0012
1 FactualAI（FCTAI） to NZD
$0.0002076
1 FactualAI（FCTAI） to PAB
B/.0.00012
1 FactualAI（FCTAI） to PGK
K0.00051
1 FactualAI（FCTAI） to QAR
ر.ق0.0004368
1 FactualAI（FCTAI） to RSD
дин.0.0121044
1 FactualAI（FCTAI） to UZS
soʻm1.4457828
1 FactualAI（FCTAI） to ALL
L0.0099708
1 FactualAI（FCTAI） to ANG
ƒ0.0002148
1 FactualAI（FCTAI） to AWG
ƒ0.0002148
1 FactualAI（FCTAI） to BBD
$0.00024
1 FactualAI（FCTAI） to BAM
KM0.0002016
1 FactualAI（FCTAI） to BIF
Fr0.35388
1 FactualAI（FCTAI） to BND
$0.0001548
1 FactualAI（FCTAI） to BSD
$0.00012
1 FactualAI（FCTAI） to JMD
$0.0192204
1 FactualAI（FCTAI） to KHR
0.48387
1 FactualAI（FCTAI） to KMF
Fr0.05088
1 FactualAI（FCTAI） to LAK
2.6086956
1 FactualAI（FCTAI） to LKR
රු0.036396
1 FactualAI（FCTAI） to MDL
L0.0020484
1 FactualAI（FCTAI） to MGA
Ar0.5429856
1 FactualAI（FCTAI） to MOP
P0.0009588
1 FactualAI（FCTAI） to MVR
0.001836
1 FactualAI（FCTAI） to MWK
MK0.207972
1 FactualAI（FCTAI） to MZN
MT0.007668
1 FactualAI（FCTAI） to NPR
रु0.0168276
1 FactualAI（FCTAI） to PYG
0.85104
1 FactualAI（FCTAI） to RWF
Fr0.17388
1 FactualAI（FCTAI） to SBD
$0.0009888
1 FactualAI（FCTAI） to SCR
0.001668
1 FactualAI（FCTAI） to SRD
$0.0047676
1 FactualAI（FCTAI） to SVC
$0.0010476
1 FactualAI（FCTAI） to SZL
L0.0020772
1 FactualAI（FCTAI） to TMT
m0.0004212
1 FactualAI（FCTAI） to TND
د.ت0.00035196
1 FactualAI（FCTAI） to TTD
$0.0008136
1 FactualAI（FCTAI） to UGX
Sh0.41664
1 FactualAI（FCTAI） to XAF
Fr0.06768
1 FactualAI（FCTAI） to XCD
$0.000324
1 FactualAI（FCTAI） to XOF
Fr0.06768
1 FactualAI（FCTAI） to XPF
Fr0.01224
1 FactualAI（FCTAI） to BWP
P0.0017112
1 FactualAI（FCTAI） to BZD
$0.00024
1 FactualAI（FCTAI） to CVE
$0.0113904
1 FactualAI（FCTAI） to DJF
Fr0.02124
1 FactualAI（FCTAI） to DOP
$0.00768
1 FactualAI（FCTAI） to DZD
د.ج0.015618
1 FactualAI（FCTAI） to FJD
$0.0002724
1 FactualAI（FCTAI） to GNF
Fr1.0434
1 FactualAI（FCTAI） to GTQ
Q0.000918
1 FactualAI（FCTAI） to GYD
$0.0250776
1 FactualAI（FCTAI） to ISK
kr0.01464

FactualAI资源

要更深入地了解 FactualAI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方FactualAI网站
区块查询

人们还问：关于FactualAI的其他问题

FactualAI（FCTAI）今日价格是多少？
FCTAI 实时价格为 0.00012 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FCTAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 FCTAI 兑 USD 的价格为 $ 0.00012。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
FactualAI 的市值是多少？
FCTAI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FCTAI 的流通供应量是多少？
FCTAI 的流通供应量为 -- USD
FCTAI 的历史最高价（ATH）是多少？
FCTAI 的历史最高价是 -- USD
FCTAI 的历史最低价（ATL）是多少？
FCTAI 的历史最低价是 -- USD
FCTAI 的交易量是多少？
FCTAI 的 24 小时实时交易量为 $ 418.27 USD
FCTAI 今年会涨吗？
FCTAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FCTAI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:38:08 (UTC+8)

FactualAI（FCTAI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FCTAI 兑 USD 计算器

数量

FCTAI
FCTAI
USD
USD

1 FCTAI = 0.00012 USD

交易 FCTAI

FCTAI/USDT
$0.00012
$0.00012$0.00012
-7.68%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,478.86
$114,478.86$114,478.86

+0.68%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,146.30
$4,146.30$4,146.30

+1.74%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03770
$0.03770$0.03770

-5.51%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4647
$5.4647$5.4647

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.25
$199.25$199.25

-0.15%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,146.30
$4,146.30$4,146.30

+1.74%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,478.86
$114,478.86$114,478.86

+0.68%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.25
$199.25$199.25

-0.15%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6431
$2.6431$2.6431

+0.09%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20409
$0.20409$0.20409

+0.51%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0177
$0.0177$0.0177

-70.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014739
$0.000000000000000000014739$0.000000000000000000014739

+1,862.58%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003212
$0.0003212$0.0003212

+61.16%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000087
$0.0000000000000000000087$0.0000000000000000000087

+52.63%