Jump Tom 是一款创新的区块链游戏，将经典的跳跃玩法与 Web3 经济模型结合，并部署于 BNB Chain 生态系统。灵感来自全球爆红的《跳一跳》，游戏在玩法上引入了 AI 优化的控制系统，并加入去中心化 PVP 对战及双轨激励机制，重新定义了「边玩边赚」的边界。