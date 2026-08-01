DROPEE 今日价格

DROPEE (DROPEE) 今日实时价格为 $ 0.001477，过去 24 小时内变化了 2.18%。当前 DROPEE 兑 USD 的汇率为 $ 0.001477 每 DROPEE。

DROPEE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- DROPEE。过去 24 小时内，DROPEE 的交易价格在 $ 0.001391（低点）和 $ 0.001667（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，DROPEE 在过去一小时内波动了 +2.56%，过去7 天内波动了 +12.06%。过去一天，总交易量达到 $ 778.21。

DROPEE（DROPEE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 778.21$ 778.21 $ 778.21 完全稀释市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 TONCOIN

DROPEE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 778.21。DROPEE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.48M。