XMAQUINA 今日价格

XMAQUINA (DEUS) 今日实时价格为 $ 0.02435，过去 24 小时内变化了 2.60%。当前 DEUS 兑 USD 的汇率为 $ 0.02435 每 DEUS。

XMAQUINA 目前市值在 $ 4.90M 排名第 #1062，流通供应量为 201.37M DEUS。过去 24 小时内，DEUS 的交易价格在 $ 0.02412（低点）和 $ 0.0315（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0688630340253185，而历史最低价为 $ 0.0077866474801497。

短期表现方面，DEUS 在过去一小时内波动了 +0.78%，过去7 天内波动了 +27.08%。过去一天，总交易量达到 $ 67.23K。

XMAQUINA（DEUS）市场信息

排名 No.1062 市值 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 成交量（24H） $ 67.23K$ 67.23K $ 67.23K 完全稀释市值 $ 24.35M$ 24.35M $ 24.35M 流通量 201.37M 201.37M 201.37M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 流通率 20.13% 所属公链 BASE

XMAQUINA 的当前市值为 $ 4.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.23K。DEUS 的流通量为 201.37M，总供应量是 999987281.5088582，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.35M。