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XMAQUINA 当前实时价格为 0.02435 USD。DEUS 市值为 4,903,393.9773641778865 USD。追踪Malaysia的 DEUS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！XMAQUINA 当前实时价格为 0.02435 USD。DEUS 市值为 4,903,393.9773641778865 USD。追踪Malaysia的 DEUS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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XMAQUINA实时价格 (DEUS)

1 DEUS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02435
$0.02435$0.02435
-2.60%1D
USD
XMAQUINA (DEUS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:28:33 (UTC+8)

XMAQUINA 今日价格

XMAQUINA (DEUS) 今日实时价格为 $ 0.02435，过去 24 小时内变化了 2.60%。当前 DEUS 兑 USD 的汇率为 $ 0.02435 每 DEUS。

XMAQUINA 目前市值在 $ 4.90M 排名第 #1062，流通供应量为 201.37M DEUS。过去 24 小时内，DEUS 的交易价格在 $ 0.02412（低点）和 $ 0.0315（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0688630340253185，而历史最低价为 $ 0.0077866474801497

短期表现方面，DEUS 在过去一小时内波动了 +0.78%，过去7 天内波动了 +27.08%。过去一天，总交易量达到 $ 67.23K

XMAQUINA（DEUS）市场信息

No.1062

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

$ 67.23K
$ 67.23K$ 67.23K

$ 24.35M
$ 24.35M$ 24.35M

201.37M
201.37M 201.37M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,987,281.5088582
999,987,281.5088582 999,987,281.5088582

20.13%

BASE

XMAQUINA 的当前市值为 $ 4.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.23K。DEUS 的流通量为 201.37M，总供应量是 999987281.5088582，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.35M

XMAQUINA 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.02412
$ 0.02412$ 0.02412
24H最低价
$ 0.0315
$ 0.0315$ 0.0315
24H最高价

$ 0.02412
$ 0.02412$ 0.02412

$ 0.0315
$ 0.0315$ 0.0315

$ 0.0688630340253185
$ 0.0688630340253185$ 0.0688630340253185

$ 0.0077866474801497
$ 0.0077866474801497$ 0.0077866474801497

+0.78%

-2.60%

+27.08%

+27.08%

XMAQUINA（DEUS）价格历史 USD

跟踪 XMAQUINA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00065-2.60%
30天$ -0.0017-6.53%
60天$ -0.00985-28.81%
90天$ +0.00435+21.75%
XMAQUINA 今日价格变化

今天，DEUS 记录了 $ -0.00065 (-2.60%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

XMAQUINA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0017 (-6.53%)，显示了该代币在短期内的表现。

XMAQUINA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DEUS 的变化为 $ -0.00985 (-28.81%)，从而更广泛地了解其表现。

XMAQUINA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00435 (+21.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 XMAQUINA（DEUS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 XMAQUINA 价格历史页面

XMAQUINA 的价格预测

XMAQUINA（DEUS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，DEUS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
XMAQUINA (DEUS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，XMAQUINA 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 XMAQUINA 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 XMAQUINA 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 DEUS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 XMAQUINA

准备好开始使用 XMAQUINA 了吗？在 MEXC 购买 DEUS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 XMAQUINA 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 XMAQUINA (DEUS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，XMAQUINA 将立即存入您的钱包。
XMAQUINA (DEUS) 购买教程

XMAQUINA 能做什么？

拥有 XMAQUINA 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 XMAQUINA (DEUS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是XMAQUINA (DEUS)

XMAQUINA是一个去中心化生态系统，旨在开放人形机器人经济的准入渠道。随着机器人技术作为一项重要的新兴技术领域崛起，投资机会历来仅限于风险投资公司和机构投资者。XMAQUINA通过一个由治理主导的DAO和专为该领域构建的资本市场基础设施，将链上资本与私有机器人市场连接起来。

XMAQUINA资源

要更深入地了解 XMAQUINA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方XMAQUINA网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

人们还问：关于XMAQUINA的其他问题

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XMAQUINA（DEUS）重要行业更新

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探索有关 XMAQUINA 的更多信息

DEUSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 DEUS。在 MEXC 上探索 DEUSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 XMAQUINA (DEUS) 市场

探索现货和合约市场，查看 XMAQUINA 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DEUS/USDT
$0.02435
$0.02435$0.02435
-2.52%
2.50M (USDT)

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$1.9237$1.9237

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$0.15539
$0.15539$0.15539

+4.94%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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