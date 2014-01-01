DASH（DASH）信息

Dash (DASH)是一種數字貨幣。在它的幫助下，世界上任何地方的任何人都可以隨時快速而輕鬆地，以低廉手續費完成交易，而且無需依賴中央機構。達世幣以去中心化的點對點網路為基礎，以強大的密碼學為保障，它提供了安全、用戶體驗好且毫無門檻的支付方式。達世幣是便攜、實惠可拆分和能夠快速交易的數字現金，適用於線上交易和日常生活。得益於低廉的交易手續費和快捷的交易速度， 達世幣在世界各地被用作現金和信用卡的實用替代品。不僅如此，它還提供了國際匯款的解決方案。在傳統支付系統存在技術准入障礙，或惡性通脹摧毀現有貨幣實用性的地區，達世幣尤其受歡迎。