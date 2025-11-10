Contentos 是一个去中心化的全球内容生态系，透过区块链技术彻底革新内容的创作、验证与分发方式。其核心产品为 COS.TV，一个与 Contentos 主网无缝整合的 Web3 影音平台。 COS.TV 拥有全球超过 100 万的每月活跃用户，赋能内容创作者将影片铸造成 NFT、获得奖励，并能直接与忠实粉丝互动。