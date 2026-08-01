CMC 20 Index DTF 今日价格

CMC 20 Index DTF (CMC20) 今日实时价格为 $ 128.07，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 CMC20 兑 USD 的汇率为 $ 128.07 每 CMC20。

CMC 20 Index DTF 目前市值在 $ 10.39M 排名第 #8066，流通供应量为 81.13K CMC20。过去 24 小时内，CMC20 的交易价格在 $ 127.98（低点）和 $ 128.81（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 210.53539965828613635，而历史最低价为 $ 119.42821901927407。

短期表现方面，CMC20 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -1.90%。过去一天，总交易量达到 $ 113.67。

CMC 20 Index DTF（CMC20）市场信息

排名 No.8066 市值 $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M 成交量（24H） $ 113.67$ 113.67 $ 113.67 完全稀释市值 $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M 流通量 81.13K 81.13K 81.13K 最大供应量 ---- -- 总供应量 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 所属公链 BSC

CMC 20 Index DTF 的当前市值为 $ 10.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.67。CMC20 的流通量为 81.13K，总供应量是 81133.83153118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.39M。