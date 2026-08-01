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CMC 20 Index DTF 当前实时价格为 128.07 USD。CMC20 市值为 10,390,809.8041982226 USD。追踪Malaysia的 CMC20 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！CMC 20 Index DTF 当前实时价格为 128.07 USD。CMC20 市值为 10,390,809.8041982226 USD。追踪Malaysia的 CMC20 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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CMC 20 Index DTF实时价格 (CMC20)

1 CMC20 兑换为 USD 的实时价格：

$128.07
$128.07$128.07
-0.49%1D
USD
CMC 20 Index DTF (CMC20) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:04:40 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF 今日价格

CMC 20 Index DTF (CMC20) 今日实时价格为 $ 128.07，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 CMC20 兑 USD 的汇率为 $ 128.07 每 CMC20。

CMC 20 Index DTF 目前市值在 $ 10.39M 排名第 #8066，流通供应量为 81.13K CMC20。过去 24 小时内，CMC20 的交易价格在 $ 127.98（低点）和 $ 128.81（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 210.53539965828613635，而历史最低价为 $ 119.42821901927407

短期表现方面，CMC20 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -1.90%。过去一天，总交易量达到 $ 113.67

CMC 20 Index DTF（CMC20）市场信息

No.8066

$ 10.39M
$ 10.39M$ 10.39M

$ 113.67
$ 113.67$ 113.67

$ 10.39M
$ 10.39M$ 10.39M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

CMC 20 Index DTF 的当前市值为 $ 10.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.67。CMC20 的流通量为 81.13K，总供应量是 81133.83153118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.39M

CMC 20 Index DTF 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 127.98
$ 127.98$ 127.98
24H最低价
$ 128.81
$ 128.81$ 128.81
24H最高价

$ 127.98
$ 127.98$ 127.98

$ 128.81
$ 128.81$ 128.81

$ 210.53539965828613635
$ 210.53539965828613635$ 210.53539965828613635

$ 119.42821901927407
$ 119.42821901927407$ 119.42821901927407

+0.07%

-0.49%

-1.90%

-1.90%

CMC 20 Index DTF（CMC20）价格历史 USD

跟踪 CMC 20 Index DTF 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.6306-0.49%
30天$ -2.08-1.60%
60天$ -0.65-0.51%
90天$ -31.41-19.70%
CMC 20 Index DTF 今日价格变化

今天，CMC20 记录了 $ -0.6306 (-0.49%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

CMC 20 Index DTF 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -2.08 (-1.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

CMC 20 Index DTF 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CMC20 的变化为 $ -0.65 (-0.51%)，从而更广泛地了解其表现。

CMC 20 Index DTF 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -31.41 (-19.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 CMC 20 Index DTF（CMC20）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 CMC 20 Index DTF 价格历史页面

CMC 20 Index DTF 分析

本分析利用人工智能模型评估 CMC 20 Index DTF 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 CMC 20 Index DTF 的价格？

CMC20 的价格受多个关键因素影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 比特币及主要替代币的价格波动，因其驱动着各板块之间的相关性
3. 构成指数的各类代币的交易量与流动性
4. 影响加密货币市场的监管消息与政策变动
5. 机构采用情况与投资资金流向
6. 通货膨胀、利率以及全球金融稳定等宏观经济因素
7. 技术分析形态与支撑/阻力位
8. 指数再平衡事件及成分股变更
9. 市场操纵行为与巨鲸交易活动
10. 与指数中所纳入的前 20 大加密货币相关的最新新闻与发展

为什么人们想知道 CMC 20 Index DTF 今天的价格？

人们希望了解CMC20今日的价格，主要有以下几个原因：投资决策、投资组合追踪、市场择时、盈亏计算以及交易机会。作为一款加密货币指数基金，CMC20追踪前20大币种，因此其价格能够反映更广泛的市场趋势。

CMC 20 Index DTF 的价格预测

CMC 20 Index DTF（CMC20）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CMC20 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
CMC 20 Index DTF (CMC20) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，CMC 20 Index DTF 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 CMC 20 Index DTF 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 CMC 20 Index DTF 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CMC20 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 CMC 20 Index DTF

准备好开始使用 CMC 20 Index DTF 了吗？在 MEXC 购买 CMC20 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 CMC 20 Index DTF 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 CMC 20 Index DTF (CMC20) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，CMC 20 Index DTF 将立即存入您的钱包。
CMC 20 Index DTF (CMC20) 购买教程

CMC 20 Index DTF 能做什么？

拥有 CMC 20 Index DTF 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 CMC 20 Index DTF (CMC20) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是CMC 20 Index DTF (CMC20)

CoinMarketCap 20 指数 DTF (CMC20) 是由 Reserve 提供支持的流动性指数代币，用于追踪 CoinMarketCap 20 指数。CMC20 指数是一个基准，旨在衡量 CoinMarketCap 排名前 20 的加密货币项目（按市值排名）的表现。该指数剔除了稳定币（例如 USDT）、与其他加密资产挂钩的代币（例如 WBTC 或 stETH）以及投资价值有限的资产（例如存在潜在诉讼风险或流通流动性有限的资产）。该指数代表了更广泛的加密货币市场，同时提供了对各种数字资产表现的深入洞察。

CMC 20 Index DTF资源

要更深入地了解 CMC 20 Index DTF，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方CMC 20 Index DTF网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

人们还问：关于CMC 20 Index DTF的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:04:40 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF（CMC20）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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探索有关 CMC 20 Index DTF 的更多信息

CMC20USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 CMC20。在 MEXC 上探索 CMC20USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 CMC 20 Index DTF (CMC20) 市场

探索现货和合约市场，查看 CMC 20 Index DTF 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
CMC20/USDT
$128.07
$128.07$128.07
-0.49%
0.89 (USDT)

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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