CMC 20 Index DTF实时价格 (CMC20)
CMC 20 Index DTF (CMC20) 今日实时价格为 $ 128.07，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 CMC20 兑 USD 的汇率为 $ 128.07 每 CMC20。
CMC 20 Index DTF 目前市值在 $ 10.39M 排名第 #8066，流通供应量为 81.13K CMC20。过去 24 小时内，CMC20 的交易价格在 $ 127.98（低点）和 $ 128.81（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 210.53539965828613635，而历史最低价为 $ 119.42821901927407。
短期表现方面，CMC20 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -1.90%。过去一天，总交易量达到 $ 113.67。
No.8066
BSC
CMC 20 Index DTF 的当前市值为 $ 10.39M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.67。CMC20 的流通量为 81.13K，总供应量是 81133.83153118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.39M。
+0.07%
-0.49%
-1.90%
-1.90%
跟踪 CMC 20 Index DTF 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.6306
|-0.49%
|30天
|$ -2.08
|-1.60%
|60天
|$ -0.65
|-0.51%
|90天
|$ -31.41
|-19.70%
今天，CMC20 记录了 $ -0.6306 (-0.49%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -2.08 (-1.60%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，CMC20 的变化为 $ -0.65 (-0.51%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -31.41 (-19.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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CoinMarketCap 20 指数 DTF (CMC20) 是由 Reserve 提供支持的流动性指数代币，用于追踪 CoinMarketCap 20 指数。CMC20 指数是一个基准，旨在衡量 CoinMarketCap 排名前 20 的加密货币项目（按市值排名）的表现。该指数剔除了稳定币（例如 USDT）、与其他加密资产挂钩的代币（例如 WBTC 或 stETH）以及投资价值有限的资产（例如存在潜在诉讼风险或流通流动性有限的资产）。该指数代表了更广泛的加密货币市场，同时提供了对各种数字资产表现的深入洞察。
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|时间 (UTC+8)
|类型
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