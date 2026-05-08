Chips 今日价格

Chips (CHIPS) 今日实时价格为 $ 0.00001777，过去 24 小时内变化了 4.67%。当前 CHIPS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00001777 每 CHIPS。

Chips 目前市值在 $ 16,591.36 排名第 #-，流通供应量为 933.53M CHIPS。过去 24 小时内，CHIPS 的交易价格在 $ 0.00001649（低点）和 $ 0.00001798（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00047995，而历史最低价为 $ 0.00000767。

短期表现方面，CHIPS 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +27.59%。过去一天，总交易量达到 --。

Chips（CHIPS）市场信息

市值 $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K 流通量 933.53M 933.53M 933.53M 总供应量 933,530,391.09351 933,530,391.09351 933,530,391.09351

Chips 的当前市值为 $ 16.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHIPS 的流通量为 933.53M，总供应量是 933530391.09351，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.59K。