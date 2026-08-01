买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
Capinfra 当前实时价格为 0.09399 USD。CAPINFRA 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 CAPINFRA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Capinfra 当前实时价格为 0.09399 USD。CAPINFRA 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 CAPINFRA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

更多关于 CAPINFRA

CAPINFRA 价格信息

CAPINFRA 介绍

CAPINFRA 白皮书

CAPINFRA 币种官网

CAPINFRA 代币经济

CAPINFRA 价格预测

CAPINFRA 价格历史

CAPINFRA 购买指南

CAPINFRA 兑换法币计算

CAPINFRA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Capinfra 图标

Capinfra实时价格 (CAPINFRA)

1 CAPINFRA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.09399
$0.09399$0.09399
-0.65%1D
USD
Capinfra (CAPINFRA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:49:31 (UTC+8)

Capinfra 今日价格

Capinfra (CAPINFRA) 今日实时价格为 $ 0.09399，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 CAPINFRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.09399 每 CAPINFRA。

Capinfra 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3838，流通供应量为 0.00 CAPINFRA。过去 24 小时内，CAPINFRA 的交易价格在 $ 0.09289（低点）和 $ 0.09623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6809465801783078，而历史最低价为 $ 0.016317247952418467

短期表现方面，CAPINFRA 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -0.72%。过去一天，总交易量达到 $ 121.55K

Capinfra（CAPINFRA）市场信息

No.3838

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.55K
$ 121.55K$ 121.55K

$ 18.80M
$ 18.80M$ 18.80M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Capinfra 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 121.55K。CAPINFRA 的流通量为 0.00，总供应量是 200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.80M

Capinfra 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.09289
$ 0.09289$ 0.09289
24H最低价
$ 0.09623
$ 0.09623$ 0.09623
24H最高价

$ 0.09289
$ 0.09289$ 0.09289

$ 0.09623
$ 0.09623$ 0.09623

$ 0.6809465801783078
$ 0.6809465801783078$ 0.6809465801783078

$ 0.016317247952418467
$ 0.016317247952418467$ 0.016317247952418467

-0.27%

-0.65%

-0.72%

-0.72%

Capinfra（CAPINFRA）价格历史 USD

跟踪 Capinfra 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0006149-0.65%
30天$ +0.00659+7.54%
60天$ +0.00552+6.23%
90天$ +0.00062+0.66%
Capinfra 今日价格变化

今天，CAPINFRA 记录了 $ -0.0006149 (-0.65%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Capinfra 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00659 (+7.54%)，显示了该代币在短期内的表现。

Capinfra 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CAPINFRA 的变化为 $ +0.00552 (+6.23%)，从而更广泛地了解其表现。

Capinfra 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00062 (+0.66%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Capinfra（CAPINFRA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Capinfra 价格历史页面

Capinfra 分析

本分析利用人工智能模型评估 Capinfra 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Capinfra 的价格？

Capverse（CAP）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪及投资者对该项目的信心
2. 交易所的交易量与流动性
3. 整体加密货币市场的走势以及与比特币的相关性
4. 项目开发进展与平台更新
5. 合作伙伴公告及生态系统的成长
6. Capverse 平台内的代币实用性和市场需求
7. 影响加密货币市场的监管消息
8. 社区参与度与社交媒体热度
9. 代币供应动态与代币经济结构
10. 更广泛的经济环境与风险偏好

为什么人们想知道 Capinfra 今天的价格？

人们希望了解Capverse（CAP）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合表现、识别市场趋势、把握买卖时机、评估投资回报，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。

Capinfra 的价格预测

Capinfra（CAPINFRA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CAPINFRA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Capinfra (CAPINFRA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Capinfra 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Capinfra 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Capinfra 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CAPINFRA 2026–2027 年价格的预测。

关于 Capinfra

CAP是一种在以太坊平台上运行的加密货币代币。它主要用作Capsule协议的治理代币，Capsule协议是一个基于以太坊区块链构建的去中心化社交媒体平台。该平台旨在为用户提供对其数据的控制权和对其内容的盈利能力。CAP代币用于对平台的提案和更改进行投票，使持有者能够对其发展和未来方向发表意见。该代币采用固定供应模型运行，总供应量有上限，以确保稀缺性。Capsule协议和CAP代币代表了对社交媒体进行去中心化和民主化的尝试，将控制权重新交还给用户。

如何在Malaysia购买和投资 Capinfra

准备好开始使用 Capinfra 了吗？在 MEXC 购买 CAPINFRA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Capinfra 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Capinfra (CAPINFRA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Capinfra 将立即存入您的钱包。
Capinfra (CAPINFRA) 购买教程

Capinfra 能做什么？

拥有 Capinfra 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Capinfra (CAPINFRA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Capinfra (CAPINFRA)

$CAP 是 Cap Infra 的核心功能与治理代币，具有固定的总供应量。其价值并非来源于代币通胀，而是由真实的协议收入（Real Yield）所支撑。 主要用途包括： • 治理：RWA 资产筛选、手续费参数设定、金库资金分配及 Launchpad 项目审批 • 价值累积：协议收入按比例分配给 $CAP 质押者 • 生态激励：用于启动流动性并激励高质量参与行为 • 优先参与权：优先且更高额度参与高收益及新上线的 RWA 产品

Capinfra资源

要更深入地了解 Capinfra，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Capinfra网站
区块查询

类别 :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人们还问：关于Capinfra的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:49:31 (UTC+8)

Capinfra（CAPINFRA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Capinfra 的更多信息

CAPINFRAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 CAPINFRA。在 MEXC 上探索 CAPINFRAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Capinfra (CAPINFRA) 市场

探索现货和合约市场，查看 Capinfra 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
CAPINFRA/USDT
$0.09399
$0.09399$0.09399
-0.65%
1.29M (USDT)

更多加密货币值得探索

MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币

比特币

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
门罗币

门罗币

XMR
以太坊

以太坊

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密货币

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00822
$0.00822$0.00822

-6.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01686
$0.01686$0.01686

-12.64%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2256
$0.2256$0.2256

-3.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28483
$0.28483$0.28483

+2.34%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002787
$0.0002787$0.0002787

+39.35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.7996
$1.7996$1.7996

+18.74%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.043183
$0.043183$0.043183

+9.07%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3556
$0.3556$0.3556

+7.30%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

$0.15581
$0.15581$0.15581

+5.22%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CAPINFRA 兑 USD 计算器

数量

CAPINFRA
CAPINFRA
USD
USD

1 CAPINFRA = 0.09399 USD