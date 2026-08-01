Capinfra 今日价格

Capinfra (CAPINFRA) 今日实时价格为 $ 0.09399，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 CAPINFRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.09399 每 CAPINFRA。

Capinfra 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3838，流通供应量为 0.00 CAPINFRA。过去 24 小时内，CAPINFRA 的交易价格在 $ 0.09289（低点）和 $ 0.09623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.6809465801783078，而历史最低价为 $ 0.016317247952418467。

短期表现方面，CAPINFRA 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -0.72%。过去一天，总交易量达到 $ 121.55K。

Capinfra（CAPINFRA）市场信息

排名 No.3838 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 121.55K$ 121.55K $ 121.55K 完全稀释市值 $ 18.80M$ 18.80M $ 18.80M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 总供应量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Capinfra 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 121.55K。CAPINFRA 的流通量为 0.00，总供应量是 200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.80M。