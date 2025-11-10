Bitlayer 将无与伦比的安全性与闪电般的智能合约引擎相结合，释放了比特币 DeFi 的全部潜力。Bitlayer 基于比特币原生安全机制，结合了信任最小化的 BitVM 桥接器、比特币 Rollup 架构和高性能执行层，为比特币带来真正的实用性、速度和可组合性。Bitlayer 正在为比特币 DeFi 构建全栈基础架构。