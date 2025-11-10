BluWhale 是 Web3 的智慧层（Intelligence Layer），透过资源编排与模型上下文协议（Model Context Protocol），为智慧应用程式、AI 代理和模型提供动能，并实现链上扩展。在过去几年中，BluWhale 已将其 AI 网路（双边市场）发展至 4,780 个企业帐号与 超过 3,500,000 个独立钱包，同时将 8 亿以上的钱包处理为横跨 37 条链的通用图结构。虽然 The Graph、OriginTrail 与 MindNetwork 也设计了类似的基础设施，但它们在 AI 扩展性上严重受限，原因在于子图能够铸造与运作的节点数量与速度有限。