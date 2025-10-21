Avantis（AVNT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.7475 24H最高价 $ 0.8468 历史最高 $ 2.662191408541985 最低价 $ 0.17956381875221758 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） -2.78% 漲跌幅（7D） +57.54%

Avantis（AVNT）当前实时价格为 $ 0.7822。过去 24 小时内，AVNT 的交易价格在 $ 0.7475 至 $ 0.8468 之间波动，市场活跃度显著。AVNT 的历史最高价为 $ 2.662191408541985，历史最低价为 $ 0.17956381875221758。

从短期表现来看，AVNT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 -2.78%，过去 7 天内累计变动为 +57.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Avantis（AVNT）市场信息

排名 No.183 市值 $ 201.97M 成交量（24H） $ 4.97M 完全稀释市值 $ 782.20M 流通量 258.21M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 25.82% 市场占有率 0.01% 所属公链 BASE

Avantis 的当前市值为 $ 201.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.97M。AVNT 的流通量为 258.21M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 782.20M。