Avantis 是一个去中心化的永续合约交易所，旨在提供加密货币和现实世界资产 (RWA) 的高杠杆交易，包括外汇、大宗商品、指数以及即将上线的股票。Avantis 由 Pantera 和 Coinbase 提供支持，是 Coinbase 平台上交易量最大的去中心化交易所，并将机构级产品引入 DeFi 领域，让用户在透明、无需许可的环境中以高达 500 倍的杠杆进行交易。