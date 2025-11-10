ATLETA 是一个模组化、多层、兼容 EVM 的智慧合约平台和区块链网络，强调安全性和去中心化，同时保持可扩展性和互通性。 ATLETA 是一个旨在保护和加速体育数位化、模拟商品代币化以及体育市场从私人市场向公共市场的转型的基础设施。 ATLETA 使用 RUST 语言编写，并基于 Substrate 框架构建，继承了众多久经考验的技术经济原语，与其他公共网络相比，ATLETA 能够实现更高的交易效率、结算保障和更广泛的编程范式。