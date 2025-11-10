RWA 与 DeFi 的完美结合。在 Web3 平台上提供所有来自 Web2 的金融服务，例如黄金交易和借贷。整个专案分为两个部分：AGT 和 ARW。 AGT 是一种基于黄金的代币，根据用户存入的实体黄金数量发行。使用者可以在平台上进行各种活动，例如使用 AGT 作为抵押品借入 USDT。 ARW 是一种贯穿整个专案生态系统的代币，用于营运、奖励、服务费、治理等等。它在引导生态系统方向以及支持其使用、活动和参与方面发挥关键作用。换句话说，在专案平台中，AGT 和 ARW 是解决当前市场中各种现有问题的核心组件，并为 RWA 和 DeFi 提供新的范式。总而言之，该计画旨在为 RWA 和 DeFi 提供一个全新的范式，解决当前市场中数位基础设施与现实世界资产之间的脱节，并突破现有 Web2 和 Web3 模型的局限性。