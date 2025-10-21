Arowana 当前实时价格为 0.03636 USD。跟踪 ARW 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ARW 价格趋势。Arowana 当前实时价格为 0.03636 USD。跟踪 ARW 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ARW 价格趋势。

Arowana 图标

Arowana实时价格 (ARW)

1 ARW 兑换为 USD 的实时价格：

$0.03636
$0.03636$0.03636
-2.78%1D
USD
Arowana (ARW) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:39 (UTC+8)

Arowana（ARW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636
24H最低价
$ 0.03844
$ 0.03844$ 0.03844
24H最高价

$ 0.03636
$ 0.03636$ 0.03636

$ 0.03844
$ 0.03844$ 0.03844

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

-0.90%

-2.78%

+7.31%

+7.31%

Arowana（ARW）当前实时价格为 $ 0.03636。过去 24 小时内，ARW 的交易价格在 $ 0.03636$ 0.03844 之间波动，市场活跃度显著。ARW 的历史最高价为 $ 10.64117077383144，历史最低价为 $ 0.000425025916068227

从短期表现来看，ARW 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.90%，过去 24 小时内变动为 -2.78%，过去 7 天内累计变动为 +7.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Arowana（ARW）市场信息

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 529.08K
$ 529.08K$ 529.08K

$ 18.18M
$ 18.18M$ 18.18M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

Arowana 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 529.08K。ARW 的流通量为 0.00，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.18M

Arowana（ARW）价格历史 USD

跟踪 Arowana 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0010397-2.78%
30天$ +0.00912+33.48%
60天$ +0.00939+34.81%
90天$ +0.00918+33.77%
Arowana 今日价格变化

今天，ARW 记录了 $ -0.0010397 (-2.78%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Arowana 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00912 (+33.48%)，显示了该代币在短期内的表现。

Arowana 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ARW 的变化为 $ +0.00939 (+34.81%)，从而更广泛地了解其表现。

Arowana 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00918 (+33.77%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Arowana（ARW）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Arowana 价格历史页面

什么是Arowana (ARW)

RWA 与 DeFi 的完美结合。在 Web3 平台上提供所有来自 Web2 的金融服务，例如黄金交易和借贷。整个专案分为两个部分：AGT 和 ARW。 AGT 是一种基于黄金的代币，根据用户存入的实体黄金数量发行。使用者可以在平台上进行各种活动，例如使用 AGT 作为抵押品借入 USDT。 ARW 是一种贯穿整个专案生态系统的代币，用于营运、奖励、服务费、治理等等。它在引导生态系统方向以及支持其使用、活动和参与方面发挥关键作用。换句话说，在专案平台中，AGT 和 ARW 是解决当前市场中各种现有问题的核心组件，并为 RWA 和 DeFi 提供新的范式。总而言之，该计画旨在为 RWA 和 DeFi 提供一个全新的范式，解决当前市场中数位基础设施与现实世界资产之间的脱节，并突破现有 Web2 和 Web3 模型的局限性。

Arowana在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Arowana 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ARW 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Arowana 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Arowana 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Arowana 价格预测 (USD)

Arowana（ARW）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Arowana（ARW）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Arowana 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Arowana 价格预测

Arowana（ARW）代币经济

了解 Arowana（ARW）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ARW 代币的完整经济学

如何购买Arowana (ARW)

正在寻找如何购买 Arowana？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Arowana。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ARW 兑换为当地货币

1 Arowana（ARW） to VND
956.8134
1 Arowana（ARW） to AUD
A$0.0552672
1 Arowana（ARW） to GBP
0.02727
1 Arowana（ARW） to EUR
0.030906
1 Arowana（ARW） to USD
$0.03636
1 Arowana（ARW） to MYR
RM0.1534392
1 Arowana（ARW） to TRY
1.5274836
1 Arowana（ARW） to JPY
¥5.56308
1 Arowana（ARW） to ARS
ARS$54.1069524
1 Arowana（ARW） to RUB
2.8931652
1 Arowana（ARW） to INR
3.1934988
1 Arowana（ARW） to IDR
Rp605.9997576
1 Arowana（ARW） to PHP
2.1350592
1 Arowana（ARW） to EGP
￡E.1.7267364
1 Arowana（ARW） to BRL
R$0.1956168
1 Arowana（ARW） to CAD
C$0.0505404
1 Arowana（ARW） to BDT
4.4497368
1 Arowana（ARW） to NGN
53.080146
1 Arowana（ARW） to COP
$140.9299056
1 Arowana（ARW） to ZAR
R.0.625392
1 Arowana（ARW） to UAH
1.52712
1 Arowana（ARW） to TZS
T.Sh.89.9997264
1 Arowana（ARW） to VES
Bs7.70832
1 Arowana（ARW） to CLP
$34.25112
1 Arowana（ARW） to PKR
Rs10.2738816
1 Arowana（ARW） to KZT
19.5587712
1 Arowana（ARW） to THB
฿1.1867904
1 Arowana（ARW） to TWD
NT$1.1213424
1 Arowana（ARW） to AED
د.إ0.1334412
1 Arowana（ARW） to CHF
Fr0.0287244
1 Arowana（ARW） to HKD
HK$0.2821536
1 Arowana（ARW） to AMD
֏13.8989736
1 Arowana（ARW） to MAD
.د.م0.3348756
1 Arowana（ARW） to MXN
$0.669024
1 Arowana（ARW） to SAR
ريال0.13635
1 Arowana（ARW） to ETB
Br5.5536264
1 Arowana（ARW） to KES
KSh4.6871676
1 Arowana（ARW） to JOD
د.أ0.02577924
1 Arowana（ARW） to PLN
0.1323504
1 Arowana（ARW） to RON
лв0.1588932
1 Arowana（ARW） to SEK
kr0.3410568
1 Arowana（ARW） to BGN
лв0.0610848
1 Arowana（ARW） to HUF
Ft12.1889628
1 Arowana（ARW） to CZK
0.7595604
1 Arowana（ARW） to KWD
د.ك0.01112616
1 Arowana（ARW） to ILS
0.1192608
1 Arowana（ARW） to BOB
Bs0.250884
1 Arowana（ARW） to AZN
0.061812
1 Arowana（ARW） to TJS
SM0.3385116
1 Arowana（ARW） to GEL
0.0985356
1 Arowana（ARW） to AOA
Kz33.2661276
1 Arowana（ARW） to BHD
.د.ب0.01367136
1 Arowana（ARW） to BMD
$0.03636
1 Arowana（ARW） to DKK
kr0.2334312
1 Arowana（ARW） to HNL
L0.9533592
1 Arowana（ARW） to MUR
1.6551072
1 Arowana（ARW） to NAD
$0.6293916
1 Arowana（ARW） to NOK
kr0.3636
1 Arowana（ARW） to NZD
$0.0629028
1 Arowana（ARW） to PAB
B/.0.03636
1 Arowana（ARW） to PGK
K0.15453
1 Arowana（ARW） to QAR
ر.ق0.1323504
1 Arowana（ARW） to RSD
дин.3.6676332
1 Arowana（ARW） to UZS
soʻm438.0721884
1 Arowana（ARW） to ALL
L3.0211524
1 Arowana（ARW） to ANG
ƒ0.0650844
1 Arowana（ARW） to AWG
ƒ0.0650844
1 Arowana（ARW） to BBD
$0.07272
1 Arowana（ARW） to BAM
KM0.0610848
1 Arowana（ARW） to BIF
Fr107.22564
1 Arowana（ARW） to BND
$0.0469044
1 Arowana（ARW） to BSD
$0.03636
1 Arowana（ARW） to JMD
$5.8237812
1 Arowana（ARW） to KHR
146.61261
1 Arowana（ARW） to KMF
Fr15.41664
1 Arowana（ARW） to LAK
790.4347668
1 Arowana（ARW） to LKR
රු11.027988
1 Arowana（ARW） to MDL
L0.6206652
1 Arowana（ARW） to MGA
Ar164.5246368
1 Arowana（ARW） to MOP
P0.2905164
1 Arowana（ARW） to MVR
0.556308
1 Arowana（ARW） to MWK
MK63.015516
1 Arowana（ARW） to MZN
MT2.323404
1 Arowana（ARW） to NPR
रु5.0987628
1 Arowana（ARW） to PYG
257.86512
1 Arowana（ARW） to RWF
Fr52.68564
1 Arowana（ARW） to SBD
$0.2996064
1 Arowana（ARW） to SCR
0.505404
1 Arowana（ARW） to SRD
$1.4445828
1 Arowana（ARW） to SVC
$0.3174228
1 Arowana（ARW） to SZL
L0.6293916
1 Arowana（ARW） to TMT
m0.1276236
1 Arowana（ARW） to TND
د.ت0.10664388
1 Arowana（ARW） to TTD
$0.2465208
1 Arowana（ARW） to UGX
Sh126.24192
1 Arowana（ARW） to XAF
Fr20.50704
1 Arowana（ARW） to XCD
$0.098172
1 Arowana（ARW） to XOF
Fr20.50704
1 Arowana（ARW） to XPF
Fr3.70872
1 Arowana（ARW） to BWP
P0.5184936
1 Arowana（ARW） to BZD
$0.07272
1 Arowana（ARW） to CVE
$3.4512912
1 Arowana（ARW） to DJF
Fr6.43572
1 Arowana（ARW） to DOP
$2.32704
1 Arowana（ARW） to DZD
د.ج4.732254
1 Arowana（ARW） to FJD
$0.0825372
1 Arowana（ARW） to GNF
Fr316.1502
1 Arowana（ARW） to GTQ
Q0.278154
1 Arowana（ARW） to GYD
$7.5985128
1 Arowana（ARW） to ISK
kr4.43592

Arowana资源

要更深入地了解 Arowana，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Arowana网站
区块查询

人们还问：关于Arowana的其他问题

Arowana（ARW）今日价格是多少？
ARW 实时价格为 0.03636 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ARW 兑 USD 的价格是多少？
当前 ARW 兑 USD 的价格为 $ 0.03636。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Arowana 的市值是多少？
ARW 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ARW 的流通供应量是多少？
ARW 的流通供应量为 0.00 USD
ARW 的历史最高价（ATH）是多少？
ARW 的历史最高价是 10.64117077383144 USD
ARW 的历史最低价（ATL）是多少？
ARW 的历史最低价是 0.000425025916068227 USD
ARW 的交易量是多少？
ARW 的 24 小时实时交易量为 $ 529.08K USD
ARW 今年会涨吗？
ARW 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ARW 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:39 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ARW 兑 USD 计算器

数量

ARW
ARW
USD
USD

1 ARW = 0.03636 USD

交易 ARW

ARW/USDT
$0.03636
$0.03636$0.03636
-2.71%

