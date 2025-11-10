LiveArt 是由 AI 驱动的 RWAfi 协议，旨在解锁价值 10 万亿美元的投资级艺术品、手表、汽车、葡萄酒和收藏品市场。通过将蓝筹资产转化为流动性强、可编程的金融工具，LiveArt 使文化财富能够在链上交易。LiveArt 拥有超过 2 亿美元的资产管道、超过 1300 万个已连接的钱包，并部署在 17 条公链上，它将 AI 智能、DeFi 流动性和现实世界资产融合到首个将艺术杰作转化为可产生收益、全球可访问的金融产品的平台中。