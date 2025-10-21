Arm Holdings PLC（ARMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 169.79 $ 169.79 $ 169.79 24H最低价 $ 175.52 $ 175.52 $ 175.52 24H最高价 24H最低价 $ 169.79$ 169.79 $ 169.79 24H最高价 $ 175.52$ 175.52 $ 175.52 历史最高 $ 191.8179294374928$ 191.8179294374928 $ 191.8179294374928 最低价 $ 130.83952449123566$ 130.83952449123566 $ 130.83952449123566 涨跌幅（1H） -1.23% 涨跌幅（1D） -1.21% 漲跌幅（7D） +3.58% 漲跌幅（7D） +3.58%

Arm Holdings PLC（ARMON）当前实时价格为 $ 169.8。过去 24 小时内，ARMON 的交易价格在 $ 169.79 至 $ 175.52 之间波动，市场活跃度显著。ARMON 的历史最高价为 $ 191.8179294374928，历史最低价为 $ 130.83952449123566。

从短期表现来看，ARMON 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.23%，过去 24 小时内变动为 -1.21%，过去 7 天内累计变动为 +3.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Arm Holdings PLC（ARMON）市场信息

排名 No.2227 市值 $ 940.25K$ 940.25K $ 940.25K 成交量（24H） $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K 完全稀释市值 $ 940.25K$ 940.25K $ 940.25K 流通量 5.54K 5.54K 5.54K 总供应量 5,537.40324547 5,537.40324547 5,537.40324547 所属公链 ETH

Arm Holdings PLC 的当前市值为 $ 940.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.77K。ARMON 的流通量为 5.54K，总供应量是 5537.40324547，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 940.25K。