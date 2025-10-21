Ani Grok Companion（ANI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0015 $ 0.0015 $ 0.0015 24H最低价 $ 0.001625 $ 0.001625 $ 0.001625 24H最高价 24H最低价 $ 0.0015$ 0.0015 $ 0.0015 24H最高价 $ 0.001625$ 0.001625 $ 0.001625 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +0.13% 漲跌幅（7D） -20.95% 漲跌幅（7D） -20.95%

Ani Grok Companion（ANI）当前实时价格为 $ 0.001532。过去 24 小时内，ANI 的交易价格在 $ 0.0015 至 $ 0.001625 之间波动，市场活跃度显著。ANI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ANI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +0.13%，过去 7 天内累计变动为 -20.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ani Grok Companion（ANI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

Ani Grok Companion 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.69K。ANI 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。