AITV（AITV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0859 $ 0.0859 $ 0.0859 24H最低价 $ 0.0936 $ 0.0936 $ 0.0936 24H最高价 24H最低价 $ 0.0859$ 0.0859 $ 0.0859 24H最高价 $ 0.0936$ 0.0936 $ 0.0936 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） -1.66% 漲跌幅（7D） -1.45% 漲跌幅（7D） -1.45%

AITV（AITV）当前实时价格为 $ 0.0888。过去 24 小时内，AITV 的交易价格在 $ 0.0859 至 $ 0.0936 之间波动，市场活跃度显著。AITV 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AITV 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 -1.66%，过去 7 天内累计变动为 -1.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AITV（AITV）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K 完全稀释市值 $ 88.80M$ 88.80M $ 88.80M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

AITV 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.41K。AITV 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.80M。