AITV 当前实时价格为 0.0888 USD。跟踪 AITV 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AITV 价格趋势。AITV 当前实时价格为 0.0888 USD。跟踪 AITV 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AITV 价格趋势。

AITV实时价格 (AITV)

1 AITV 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0888
$0.0888$0.0888
-1.66%1D
USD
AITV (AITV) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:54:49 (UTC+8)

AITV（AITV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0859
$ 0.0859$ 0.0859
24H最低价
$ 0.0936
$ 0.0936$ 0.0936
24H最高价

$ 0.0859
$ 0.0859$ 0.0859

$ 0.0936
$ 0.0936$ 0.0936

--
----

--
----

+0.79%

-1.66%

-1.45%

-1.45%

AITV（AITV）当前实时价格为 $ 0.0888。过去 24 小时内，AITV 的交易价格在 $ 0.0859$ 0.0936 之间波动，市场活跃度显著。AITV 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，AITV 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 -1.66%，过去 7 天内累计变动为 -1.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AITV（AITV）市场信息

--
----

$ 9.41K
$ 9.41K$ 9.41K

$ 88.80M
$ 88.80M$ 88.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

AITV 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.41K。AITV 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.80M

AITV（AITV）价格历史 USD

跟踪 AITV 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001499-1.66%
30天$ +0.0288+48.00%
60天$ +0.0288+48.00%
90天$ +0.0288+48.00%
AITV 今日价格变化

今天，AITV 记录了 $ -0.001499 (-1.66%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

AITV 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0288 (+48.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

AITV 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AITV 的变化为 $ +0.0288 (+48.00%)，从而更广泛地了解其表现。

AITV 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0288 (+48.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 AITV（AITV）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 AITV 价格历史页面

什么是AITV (AITV)

AITV 是全球首个自主代理媒体网络，AI 代理在其中扮演直播创作者、协作者和经济引擎的角色。该平台允许用户和社区通过链上激励、互动观看和公平代币发行等方式，启动 AI 代理、与 AI 代理互动并实现盈利。

AITV在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 AITV 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AITV 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 AITV 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 AITV 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

AITV 价格预测 (USD)

AITV（AITV）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 AITV（AITV）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 AITV 的长期和短期价格预测。

现在就查看 AITV 价格预测

AITV（AITV）代币经济

了解 AITV（AITV）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AITV 代币的完整经济学

如何购买AITV (AITV)

正在寻找如何购买 AITV？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买AITV。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AITV 兑换为当地货币

1 AITV（AITV） to VND
2,336.772
1 AITV（AITV） to AUD
A$0.134976
1 AITV（AITV） to GBP
0.0666
1 AITV（AITV） to EUR
0.07548
1 AITV（AITV） to USD
$0.0888
1 AITV（AITV） to MYR
RM0.373848
1 AITV（AITV） to TRY
3.7296
1 AITV（AITV） to JPY
¥13.4976
1 AITV（AITV） to ARS
ARS$131.555424
1 AITV（AITV） to RUB
7.165272
1 AITV（AITV） to INR
7.801968
1 AITV（AITV） to IDR
Rp1,479.999408
1 AITV（AITV） to PHP
5.206344
1 AITV（AITV） to EGP
￡E.4.217112
1 AITV（AITV） to BRL
R$0.478632
1 AITV（AITV） to CAD
C$0.123432
1 AITV（AITV） to BDT
10.86468
1 AITV（AITV） to NGN
129.63468
1 AITV（AITV） to COP
$344.185248
1 AITV（AITV） to ZAR
R.1.526472
1 AITV（AITV） to UAH
3.728712
1 AITV（AITV） to TZS
T.Sh.219.258744
1 AITV（AITV） to VES
Bs18.8256
1 AITV（AITV） to CLP
$83.6496
1 AITV（AITV） to PKR
Rs25.119744
1 AITV（AITV） to KZT
47.741544
1 AITV（AITV） to THB
฿2.901984
1 AITV（AITV） to TWD
NT$2.7306
1 AITV（AITV） to AED
د.إ0.325896
1 AITV（AITV） to CHF
Fr0.070152
1 AITV（AITV） to HKD
HK$0.689088
1 AITV（AITV） to AMD
֏33.918936
1 AITV（AITV） to MAD
.د.م0.817848
1 AITV（AITV） to MXN
$1.635696
1 AITV（AITV） to SAR
ريال0.332112
1 AITV（AITV） to ETB
Br13.57308
1 AITV（AITV） to KES
KSh11.438328
1 AITV（AITV） to JOD
د.أ0.0629592
1 AITV（AITV） to PLN
0.32412
1 AITV（AITV） to RON
лв0.387168
1 AITV（AITV） to SEK
kr0.832944
1 AITV（AITV） to BGN
лв0.149184
1 AITV（AITV） to HUF
Ft29.778192
1 AITV（AITV） to CZK
1.85592
1 AITV（AITV） to KWD
د.ك0.0271728
1 AITV（AITV） to ILS
0.291264
1 AITV（AITV） to BOB
Bs0.611832
1 AITV（AITV） to AZN
0.15096
1 AITV（AITV） to TJS
SM0.826728
1 AITV（AITV） to GEL
0.240648
1 AITV（AITV） to AOA
Kz81.244008
1 AITV（AITV） to BHD
.د.ب0.0333888
1 AITV（AITV） to BMD
$0.0888
1 AITV（AITV） to DKK
kr0.570096
1 AITV（AITV） to HNL
L2.329224
1 AITV（AITV） to MUR
4.042176
1 AITV（AITV） to NAD
$1.538016
1 AITV（AITV） to NOK
kr0.888
1 AITV（AITV） to NZD
$0.153624
1 AITV（AITV） to PAB
B/.0.0888
1 AITV（AITV） to PGK
K0.378288
1 AITV（AITV） to QAR
ر.ق0.323232
1 AITV（AITV） to RSD
дин.8.951928
1 AITV（AITV） to UZS
soʻm1,069.879272
1 AITV（AITV） to ALL
L7.378392
1 AITV（AITV） to ANG
ƒ0.158952
1 AITV（AITV） to AWG
ƒ0.158952
1 AITV（AITV） to BBD
$0.1776
1 AITV（AITV） to BAM
KM0.149184
1 AITV（AITV） to BIF
Fr261.1608
1 AITV（AITV） to BND
$0.114552
1 AITV（AITV） to BSD
$0.0888
1 AITV（AITV） to JMD
$14.218656
1 AITV（AITV） to KHR
356.626128
1 AITV（AITV） to KMF
Fr37.6512
1 AITV（AITV） to LAK
1,930.434744
1 AITV（AITV） to LKR
රු26.925048
1 AITV（AITV） to MDL
L1.517592
1 AITV（AITV） to MGA
Ar399.9996
1 AITV（AITV） to MOP
P0.709512
1 AITV（AITV） to MVR
1.35864
1 AITV（AITV） to MWK
MK153.63288
1 AITV（AITV） to MZN
MT5.67432
1 AITV（AITV） to NPR
रु12.448872
1 AITV（AITV） to PYG
625.3296
1 AITV（AITV） to RWF
Fr128.6712
1 AITV（AITV） to SBD
$0.731712
1 AITV（AITV） to SCR
1.230768
1 AITV（AITV） to SRD
$3.528024
1 AITV（AITV） to SVC
$0.775224
1 AITV（AITV） to SZL
L1.538016
1 AITV（AITV） to TMT
m0.311688
1 AITV（AITV） to TND
د.ت0.2605392
1 AITV（AITV） to TTD
$0.601176
1 AITV（AITV） to UGX
Sh308.3136
1 AITV（AITV） to XAF
Fr50.0832
1 AITV（AITV） to XCD
$0.23976
1 AITV（AITV） to XOF
Fr50.0832
1 AITV（AITV） to XPF
Fr9.0576
1 AITV（AITV） to BWP
P1.2654
1 AITV（AITV） to BZD
$0.1776
1 AITV（AITV） to CVE
$8.419128
1 AITV（AITV） to DJF
Fr15.7176
1 AITV（AITV） to DOP
$5.680536
1 AITV（AITV） to DZD
د.ج11.556432
1 AITV（AITV） to FJD
$0.201576
1 AITV（AITV） to GNF
Fr772.116
1 AITV（AITV） to GTQ
Q0.678432
1 AITV（AITV） to GYD
$18.549432
1 AITV（AITV） to ISK
kr10.9224

AITV资源

要更深入地了解 AITV，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方AITV网站
区块查询

人们还问：关于AITV的其他问题

AITV（AITV）今日价格是多少？
AITV 实时价格为 0.0888 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AITV 兑 USD 的价格是多少？
当前 AITV 兑 USD 的价格为 $ 0.0888。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
AITV 的市值是多少？
AITV 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AITV 的流通供应量是多少？
AITV 的流通供应量为 -- USD
AITV 的历史最高价（ATH）是多少？
AITV 的历史最高价是 -- USD
AITV 的历史最低价（ATL）是多少？
AITV 的历史最低价是 -- USD
AITV 的交易量是多少？
AITV 的 24 小时实时交易量为 $ 9.41K USD
AITV 今年会涨吗？
AITV 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AITV 价格预测 获取更深入的分析。
AITV（AITV）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AITV 兑 USD 计算器

数量

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0.0888 USD

交易 AITV

AITV/USDT
$0.0888
$0.0888$0.0888
-3.58%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

