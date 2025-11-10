OlaXBT 是一个基于 BNB 智能链、基于 Web3 AI 的市场情报平台。该项目利用强化学习 (RL) 和模型上下文协议 (MCP) 市场，使用户能够通过组合交易模块、MCP 工具包和用于生成交易信号和进行分析的代理来构建自己的代理系统。其原生代币 AIO 支持交易手续费、金库质押和治理。该平台具有无代码聊天机器人界面和类似 Langflow 的代理构建器，允许用户创建和自定义用于交易和资产管理的 AI 代理。MCP 市场促进了代理交易和货币化。