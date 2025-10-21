Accenture（ACNON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 247.67 $ 247.67 $ 247.67 24H最低价 $ 251.36 $ 251.36 $ 251.36 24H最高价 24H最低价 $ 247.67$ 247.67 $ 247.67 24H最高价 $ 251.36$ 251.36 $ 251.36 历史最高 $ 258.3135196333471$ 258.3135196333471 $ 258.3135196333471 最低价 $ 229.27778200768591$ 229.27778200768591 $ 229.27778200768591 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -1.01% 漲跌幅（7D） +3.09% 漲跌幅（7D） +3.09%

Accenture（ACNON）当前实时价格为 $ 247.84。过去 24 小时内，ACNON 的交易价格在 $ 247.67 至 $ 251.36 之间波动，市场活跃度显著。ACNON 的历史最高价为 $ 258.3135196333471，历史最低价为 $ 229.27778200768591。

从短期表现来看，ACNON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -1.01%，过去 7 天内累计变动为 +3.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Accenture（ACNON）市场信息

排名 No.2038 市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） $ 52.98K$ 52.98K $ 52.98K 完全稀释市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 5.32K 5.32K 5.32K 总供应量 5,323.00766397 5,323.00766397 5,323.00766397 所属公链 ETH

Accenture 的当前市值为 $ 1.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.98K。ACNON 的流通量为 5.32K，总供应量是 5323.00766397，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32M。