Apple xStock（AAPLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 262.31 24H最高价 $ 264.6 历史最高 $ 218.05582778461107 最低价 $ 204.46269321696604 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +0.42% 漲跌幅（7D） +3.73%

Apple xStock（AAPLX）当前实时价格为 $ 264.56。过去 24 小时内，AAPLX 的交易价格在 $ 262.31 至 $ 264.6 之间波动，市场活跃度显著。AAPLX 的历史最高价为 $ 218.05582778461107，历史最低价为 $ 204.46269321696604。

从短期表现来看，AAPLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.42%，过去 7 天内累计变动为 +3.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Apple xStock（AAPLX）市场信息

排名 No.1899 市值 $ 1.59M 成交量（24H） $ 57.45K 完全稀释市值 $ 2.38M 流通量 6.00K 总供应量 8,999.85946485 所属公链 SOL

Apple xStock 的当前市值为 $ 1.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.45K。AAPLX 的流通量为 6.00K，总供应量是 8999.85946485，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.38M。