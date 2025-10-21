Apple xStock 当前实时价格为 264.56 USD。跟踪 AAPLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AAPLX 价格趋势。Apple xStock 当前实时价格为 264.56 USD。跟踪 AAPLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AAPLX 价格趋势。

更多关于 AAPLX

AAPLX 价格信息

AAPLX 币种官网

AAPLX 代币经济

AAPLX 价格预测

AAPLX 价格历史

AAPLX 购买指南

AAPLX 兑换法币计算

AAPLX 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Apple xStock 图标

Apple xStock实时价格 (AAPLX)

1 AAPLX 兑换为 USD 的实时价格：

$264.56
$264.56$264.56
+0.42%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:48 (UTC+8)

Apple xStock（AAPLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 262.31
$ 262.31$ 262.31
24H最低价
$ 264.6
$ 264.6$ 264.6
24H最高价

$ 262.31
$ 262.31$ 262.31

$ 264.6
$ 264.6$ 264.6

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.01%

+0.42%

+3.73%

+3.73%

Apple xStock（AAPLX）当前实时价格为 $ 264.56。过去 24 小时内，AAPLX 的交易价格在 $ 262.31$ 264.6 之间波动，市场活跃度显著。AAPLX 的历史最高价为 $ 218.05582778461107，历史最低价为 $ 204.46269321696604

从短期表现来看，AAPLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.42%，过去 7 天内累计变动为 +3.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Apple xStock（AAPLX）市场信息

No.1899

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 57.45K
$ 57.45K$ 57.45K

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Apple xStock 的当前市值为 $ 1.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.45K。AAPLX 的流通量为 6.00K，总供应量是 8999.85946485，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.38M

Apple xStock（AAPLX）价格历史 USD

跟踪 Apple xStock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.1065+0.42%
30天$ +9.22+3.61%
60天$ +33.83+14.66%
90天$ +50.93+23.84%
Apple xStock 今日价格变化

今天，AAPLX 记录了 $ +1.1065 (+0.42%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Apple xStock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +9.22 (+3.61%)，显示了该代币在短期内的表现。

Apple xStock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AAPLX 的变化为 $ +33.83 (+14.66%)，从而更广泛地了解其表现。

Apple xStock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +50.93 (+23.84%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Apple xStock（AAPLX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Apple xStock 价格历史页面

什么是Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。AAPLx 追踪 Apple Inc.（标的）的价格。AAPLx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Apple Inc. 股价追踪渠道，同时保留区块链技术的优势。

Apple xStock在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Apple xStock 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AAPLX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Apple xStock 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Apple xStock 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Apple xStock 价格预测 (USD)

Apple xStock（AAPLX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Apple xStock（AAPLX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Apple xStock 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Apple xStock 价格预测

Apple xStock（AAPLX）代币经济

了解 Apple xStock（AAPLX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AAPLX 代币的完整经济学

如何购买Apple xStock (AAPLX)

正在寻找如何购买 Apple xStock？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Apple xStock。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AAPLX 兑换为当地货币

1 Apple xStock（AAPLX） to VND
6,961,896.4
1 Apple xStock（AAPLX） to AUD
A$402.1312
1 Apple xStock（AAPLX） to GBP
198.42
1 Apple xStock（AAPLX） to EUR
224.876
1 Apple xStock（AAPLX） to USD
$264.56
1 Apple xStock（AAPLX） to MYR
RM1,116.4432
1 Apple xStock（AAPLX） to TRY
11,114.1656
1 Apple xStock（AAPLX） to JPY
¥40,477.68
1 Apple xStock（AAPLX） to ARS
ARS$393,689.0904
1 Apple xStock（AAPLX） to RUB
21,051.0392
1 Apple xStock（AAPLX） to INR
23,236.3048
1 Apple xStock（AAPLX） to IDR
Rp4,409,331.5696
1 Apple xStock（AAPLX） to PHP
15,534.9632
1 Apple xStock（AAPLX） to EGP
￡E.12,563.9544
1 Apple xStock（AAPLX） to BRL
R$1,423.3328
1 Apple xStock（AAPLX） to CAD
C$367.7384
1 Apple xStock（AAPLX） to BDT
32,376.8528
1 Apple xStock（AAPLX） to NGN
386,217.916
1 Apple xStock（AAPLX） to COP
$1,025,423.9776
1 Apple xStock（AAPLX） to ZAR
R.4,550.432
1 Apple xStock（AAPLX） to UAH
11,111.52
1 Apple xStock（AAPLX） to TZS
T.Sh.654,849.4944
1 Apple xStock（AAPLX） to VES
Bs56,086.72
1 Apple xStock（AAPLX） to CLP
$249,215.52
1 Apple xStock（AAPLX） to PKR
Rs74,754.0736
1 Apple xStock（AAPLX） to KZT
142,312.1152
1 Apple xStock（AAPLX） to THB
฿8,635.2384
1 Apple xStock（AAPLX） to TWD
NT$8,159.0304
1 Apple xStock（AAPLX） to AED
د.إ970.9352
1 Apple xStock（AAPLX） to CHF
Fr209.0024
1 Apple xStock（AAPLX） to HKD
HK$2,052.9856
1 Apple xStock（AAPLX） to AMD
֏101,130.7056
1 Apple xStock（AAPLX） to MAD
.د.م2,436.5976
1 Apple xStock（AAPLX） to MXN
$4,867.904
1 Apple xStock（AAPLX） to SAR
ريال992.1
1 Apple xStock（AAPLX） to ETB
Br40,408.8944
1 Apple xStock（AAPLX） to KES
KSh34,104.4296
1 Apple xStock（AAPLX） to JOD
د.أ187.57304
1 Apple xStock（AAPLX） to PLN
962.9984
1 Apple xStock（AAPLX） to RON
лв1,156.1272
1 Apple xStock（AAPLX） to SEK
kr2,481.5728
1 Apple xStock（AAPLX） to BGN
лв444.4608
1 Apple xStock（AAPLX） to HUF
Ft88,688.4488
1 Apple xStock（AAPLX） to CZK
5,526.6584
1 Apple xStock（AAPLX） to KWD
د.ك80.95536
1 Apple xStock（AAPLX） to ILS
867.7568
1 Apple xStock（AAPLX） to BOB
Bs1,825.464
1 Apple xStock（AAPLX） to AZN
449.752
1 Apple xStock（AAPLX） to TJS
SM2,463.0536
1 Apple xStock（AAPLX） to GEL
716.9576
1 Apple xStock（AAPLX） to AOA
Kz242,048.5896
1 Apple xStock（AAPLX） to BHD
.د.ب99.47456
1 Apple xStock（AAPLX） to BMD
$264.56
1 Apple xStock（AAPLX） to DKK
kr1,698.4752
1 Apple xStock（AAPLX） to HNL
L6,936.7632
1 Apple xStock（AAPLX） to MUR
12,042.7712
1 Apple xStock（AAPLX） to NAD
$4,579.5336
1 Apple xStock（AAPLX） to NOK
kr2,645.6
1 Apple xStock（AAPLX） to NZD
$457.6888
1 Apple xStock（AAPLX） to PAB
B/.264.56
1 Apple xStock（AAPLX） to PGK
K1,124.38
1 Apple xStock（AAPLX） to QAR
ر.ق962.9984
1 Apple xStock（AAPLX） to RSD
дин.26,686.1672
1 Apple xStock（AAPLX） to UZS
soʻm3,187,469.1464
1 Apple xStock（AAPLX） to ALL
L21,982.2904
1 Apple xStock（AAPLX） to ANG
ƒ473.5624
1 Apple xStock（AAPLX） to AWG
ƒ473.5624
1 Apple xStock（AAPLX） to BBD
$529.12
1 Apple xStock（AAPLX） to BAM
KM444.4608
1 Apple xStock（AAPLX） to BIF
Fr780,187.44
1 Apple xStock（AAPLX） to BND
$341.2824
1 Apple xStock（AAPLX） to BSD
$264.56
1 Apple xStock（AAPLX） to JMD
$42,374.5752
1 Apple xStock（AAPLX） to KHR
1,066,772.06
1 Apple xStock（AAPLX） to KMF
Fr112,173.44
1 Apple xStock（AAPLX） to LAK
5,751,304.2328
1 Apple xStock（AAPLX） to LKR
රු80,241.048
1 Apple xStock（AAPLX） to MDL
L4,516.0392
1 Apple xStock（AAPLX） to MGA
Ar1,197,102.2528
1 Apple xStock（AAPLX） to MOP
P2,113.8344
1 Apple xStock（AAPLX） to MVR
4,047.768
1 Apple xStock（AAPLX） to MWK
MK458,508.936
1 Apple xStock（AAPLX） to MZN
MT16,905.384
1 Apple xStock（AAPLX） to NPR
रु37,099.2488
1 Apple xStock（AAPLX） to PYG
1,876,259.52
1 Apple xStock（AAPLX） to RWF
Fr383,347.44
1 Apple xStock（AAPLX） to SBD
$2,179.9744
1 Apple xStock（AAPLX） to SCR
3,677.384
1 Apple xStock（AAPLX） to SRD
$10,510.9688
1 Apple xStock（AAPLX） to SVC
$2,309.6088
1 Apple xStock（AAPLX） to SZL
L4,579.5336
1 Apple xStock（AAPLX） to TMT
m928.6056
1 Apple xStock（AAPLX） to TND
د.ت775.95448
1 Apple xStock（AAPLX） to TTD
$1,793.7168
1 Apple xStock（AAPLX） to UGX
Sh918,552.32
1 Apple xStock（AAPLX） to XAF
Fr149,211.84
1 Apple xStock（AAPLX） to XCD
$714.312
1 Apple xStock（AAPLX） to XOF
Fr149,211.84
1 Apple xStock（AAPLX） to XPF
Fr26,985.12
1 Apple xStock（AAPLX） to BWP
P3,772.6256
1 Apple xStock（AAPLX） to BZD
$529.12
1 Apple xStock（AAPLX） to CVE
$25,112.0352
1 Apple xStock（AAPLX） to DJF
Fr46,827.12
1 Apple xStock（AAPLX） to DOP
$16,931.84
1 Apple xStock（AAPLX） to DZD
د.ج34,432.484
1 Apple xStock（AAPLX） to FJD
$600.5512
1 Apple xStock（AAPLX） to GNF
Fr2,300,349.2
1 Apple xStock（AAPLX） to GTQ
Q2,023.884
1 Apple xStock（AAPLX） to GYD
$55,287.7488
1 Apple xStock（AAPLX） to ISK
kr32,276.32

Apple xStock资源

要更深入地了解 Apple xStock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Apple xStock网站
区块查询

人们还问：关于Apple xStock的其他问题

Apple xStock（AAPLX）今日价格是多少？
AAPLX 实时价格为 264.56 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AAPLX 兑 USD 的价格是多少？
当前 AAPLX 兑 USD 的价格为 $ 264.56。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Apple xStock 的市值是多少？
AAPLX 的市值为 $ 1.59M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AAPLX 的流通供应量是多少？
AAPLX 的流通供应量为 6.00K USD
AAPLX 的历史最高价（ATH）是多少？
AAPLX 的历史最高价是 218.05582778461107 USD
AAPLX 的历史最低价（ATL）是多少？
AAPLX 的历史最低价是 204.46269321696604 USD
AAPLX 的交易量是多少？
AAPLX 的 24 小时实时交易量为 $ 57.45K USD
AAPLX 今年会涨吗？
AAPLX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AAPLX 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:48 (UTC+8)

Apple xStock（AAPLX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AAPLX 兑 USD 计算器

数量

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 264.56 USD

交易 AAPLX

AAPLX/USDT
$264.56
$264.56$264.56
+0.44%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,372.87
$114,372.87$114,372.87

+0.59%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,139.98
$4,139.98$4,139.98

+1.58%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03688
$0.03688$0.03688

-7.56%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4900
$5.4900$5.4900

-12.02%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.90
$198.90$198.90

-0.33%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,139.98
$4,139.98$4,139.98

+1.58%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,372.87
$114,372.87$114,372.87

+0.59%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.90
$198.90$198.90

-0.33%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6442
$2.6442$2.6442

+0.13%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20436
$0.20436$0.20436

+0.64%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0185
$0.0185$0.0185

-69.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012667
$0.000000000000000000012667$0.000000000000000000012667

+1,586.68%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003208
$0.0003208$0.0003208

+60.96%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000087
$0.0000000000000000000087$0.0000000000000000000087

+52.63%