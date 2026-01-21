The Official 67 Coin 今日价格

The Official 67 Coin (67) 今日实时价格为 $ 0.013839，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 67 兑 USD 的汇率为 $ 0.013839 每 67。

The Official 67 Coin 目前市值在 $ 13.83M 排名第 #912，流通供应量为 999.68M 67。过去 24 小时内，67 的交易价格在 $ 0.011953（低点）和 $ 0.015599（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.043900645791901，而历史最低价为 $ 0.000086375925910336。

短期表现方面，67 在过去一小时内波动了 -4.14%，过去7 天内波动了 -55.15%。过去一天，总交易量达到 $ 104.45K。

The Official 67 Coin（67）市场信息

排名 No.912 市值 $ 13.83M 成交量（24H） $ 104.45K 完全稀释市值 $ 13.83M 流通量 999.68M 最大供应量 999,680,000 总供应量 999,680,000 流通率 100.00% 所属公链 SOL

