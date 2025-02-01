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589 价格 (589)

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589 (589) 实时价格图表

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今天 589 (589) 的价格

今天 589 (589) 的实时价格为 0.00038635 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。589 兑换 USD 的价格为实时更新。
589 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 230.17K USD
- 589 当天价格变化为 -7.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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589 (589) 价格表现 USD

今天内，589 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，589 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，589 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，589 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-7.05%
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589 (589) 价格分析

589 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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589 (589) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 230.17K
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什么是589 (589)

The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement

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589 (589) 资源

白皮书
官网

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589 兑换为当地货币

1 589 兑换 AUD
A$0.00061816
1 589 兑换 GBP
0.00030908
1 589 兑换 EUR
0.000370896
1 589 兑换 USD
$0.00038635
1 589 兑换 MYR
RM0.0017192575
1 589 兑换 TRY
0.013792695
1 589 兑换 JPY
¥0.05996152
1 589 兑换 RUB
0.0380825195
1 589 兑换 INR
0.033496545
1 589 兑换 IDR
Rp6.333605544
1 589 兑换 PHP
0.022570567
1 589 兑换 EGP
￡E.0.019402497
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R$0.002256284
1 589 兑换 CAD
C$0.0005602075
1 589 兑换 BDT
0.0470922015
1 589 兑换 NGN
0.5971386965
1 589 兑换 UAH
0.016103068
1 589 兑换 VES
Bs0.0224083
1 589 兑换 PKR
Rs0.107737561
1 589 兑换 KZT
0.200075211
1 589 兑换 THB
฿0.0130547665
1 589 兑换 TWD
NT$0.012726369
1 589 兑换 CHF
Fr0.0003515785
1 589 兑换 HKD
HK$0.0030096665
1 589 兑换 MAD
.د.م0.0038750905